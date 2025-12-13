Як правильно сідати подружжю за святковий стіл, щоб у сім’ї панувало щастя і не було сварок

Новорічна ніч — час, коли кожна сім’я прагне миру, радості та щасливих змін. У багатьох культурах існують традиції та символічні обряди, які допомагають задати правильний настрій на весь рік. Серед них і те, як подружжю варто сидіти за святковим столом. Здавалося б, така дрібниця, але багато народних звичаїв наголошують, що саме це допомагає зміцнити стосунки, уникнути сварок і провести наступний рік у злагоді.

Сидіти поруч, а не навпроти. Пара, яка сідає пліч-о-пліч, символічно показує єдність та підтримку. Сидіння навпроти може створювати відчуття «співрозмовників на відстані», тоді як місця поруч об’єднують та сприяють душевній близькості.

Ліворуч — серце, праворуч — опора. Дружині варто сідати ліворуч від чоловіка, ближче до серця, а чоловіку — праворуч від дружини, це символізуватиме захист і підтримку. Це не обов’язкове правило, але воно має приємне символічне значення.

Телефони подалі, а руки ближче. Перед Новим роком важливо зосередитися одне на одному. Психологи радять хоч на годину прибрати гаджети. Якщо подружжя торкнеться руками, обійме чи просто посміхнеться одне одному, це створює відчуття близькості, яке задає тон на весь рік.

Нікому не варто сидіти між подружжям. Якщо в новорічну ніч між чоловіком і дружиною опиниться інша людина, це може принести непорозуміння або часті конфлікти протягом року. Краще, щоб пара сиділа разом.

Обмін побажаннями перед боєм курантів. Енергетично сильним вважається момент, коли подружжя обмінюється кількома теплими словами саме перед настанням нового року. Це може бути коротке побажання або вдячність, такий жест часто є важливішим, ніж подарунки.

Тепле світло — це запорука гармонійного настрою. Світло свічок або ламп із теплим відтінком допомагає створити атмосферу спокою й ніжності. У психології м’яке світло асоціюється з довірою та родинним затишком, що сприяє гарному настрою пари.