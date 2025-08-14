Як правильно сушити яблука, щоб вони довго зберігали cмак і користь: найкращі способи

Як сушити яблука: усі способи / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо про найкращі способи сушіння яблук, які допоможуть зробити ідеальні сухофрукти, що не псуватимуться упродовж багатьох місяців. Про це пише ресурс «Ми-Україна».

Як підготувати яблука до сушіння

Миття та просушування. Ретельно помийте плоди під проточною холодною водою та витріть насухо рушником.

Нарізка. Кружальцями — це швидкий спосіб, за якого можна легко позбутися насіння, воно випадатиме саме. Скибочки найкраще підійдуть для приготування десертів та компотів.

Захист від потемніння. Щоб яблука залишилися світлими, замочіть їх на 3 хвилини в розчині солі — 10 г на 1 л холодної води, потім відкиньте на друшляк і злегка підсушіть на рушнику.

Як сушити яблука на свіжому повітрі

Розкладіть нарізані яблука в один шар на чистій тканині, таці чи харчовій плівці.

Накрийте марлею чи сіткою, щоб захистити від комах.

На сонці скибочки висихають за 2-3 дні, у тіні чи в прохолодну погоду — за 5-8 днів.

Періодично перевертайте плоди для рівномірного сушіння.

Сушіння в тіні зберігає більше вітаміну С.

Як сушити яблука в духовці

Застеліть деко пергаментом, викладіть скибочки яблук в один шар.

Встановіть температуру 60 °C, залиште дверцята прочиненими на 8-10 см.

Перевертайте яблука кожну годину.

Час сушіння має становити до 7 годин, залежно від сорту та товщини скибочок.

Якщо сушити яблука за температури 50 °C, вони збережуть свій яскравий аромат.

Як правильно сушити яблука в електросушарці

Розкладіть яблука на піддонах одним шаром.

Установіть температуру 60 °C.

Сушіть 5-7 годин, за потреби — до 9 годин.

Не треба перевертати й контролювати процес, сушарка сама підтримує оптимальну температуру.

Сушіння яблук в мікрохвильовій печі

Викладіть яблука на тарілку, застелену паперовим рушником.

Сушіть 3 хвилини за потужності 1000-1200 Вт, потім переверніть та досушіть 3 хвилини на 700-800 Вт.

Такий спосіб сушіння підходить лише для невеликих порцій.

Як правильно зберігати сушені яблука, щоб не зіпсувалися

Щоб сухофрукти залишалися свіжими й ароматними:

Використовуйте лляні мішечки, скляні банки, бляшані ємності чи щільні картонні коробки.

Зберігайте у сухому, темному та прохолодному місці, подалі від спецій і продуктів із сильним запахом.

Раз на 3 тижні перевіряйте на наявність вологи, плісняви чи комах.

Можна додати у тару кілька сухих гілочок м’яти чи лаванди, вони відлякують шкідників і додають легкого аромату.