Як правильно сушити яблука, щоб вони довго зберігали cмак і користь: найкращі способи
Сушені яблука — це універсальна заготовка, яка підходить для компотів, випічки, каш і як здоровий перекус. Щоб вони зберегли свій природний смак, аромат і вітаміни, важливо правильно підготувати плоди та вибрати відповідний спосіб сушіння.
Розповідаємо про найкращі способи сушіння яблук, які допоможуть зробити ідеальні сухофрукти, що не псуватимуться упродовж багатьох місяців. Про це пише ресурс «Ми-Україна».
Як підготувати яблука до сушіння
Миття та просушування. Ретельно помийте плоди під проточною холодною водою та витріть насухо рушником.
Нарізка. Кружальцями — це швидкий спосіб, за якого можна легко позбутися насіння, воно випадатиме саме. Скибочки найкраще підійдуть для приготування десертів та компотів.
Захист від потемніння. Щоб яблука залишилися світлими, замочіть їх на 3 хвилини в розчині солі — 10 г на 1 л холодної води, потім відкиньте на друшляк і злегка підсушіть на рушнику.
Як сушити яблука на свіжому повітрі
Розкладіть нарізані яблука в один шар на чистій тканині, таці чи харчовій плівці.
Накрийте марлею чи сіткою, щоб захистити від комах.
На сонці скибочки висихають за 2-3 дні, у тіні чи в прохолодну погоду — за 5-8 днів.
Періодично перевертайте плоди для рівномірного сушіння.
Сушіння в тіні зберігає більше вітаміну С.
Як сушити яблука в духовці
Застеліть деко пергаментом, викладіть скибочки яблук в один шар.
Встановіть температуру 60 °C, залиште дверцята прочиненими на 8-10 см.
Перевертайте яблука кожну годину.
Час сушіння має становити до 7 годин, залежно від сорту та товщини скибочок.
Якщо сушити яблука за температури 50 °C, вони збережуть свій яскравий аромат.
Як правильно сушити яблука в електросушарці
Розкладіть яблука на піддонах одним шаром.
Установіть температуру 60 °C.
Сушіть 5-7 годин, за потреби — до 9 годин.
Не треба перевертати й контролювати процес, сушарка сама підтримує оптимальну температуру.
Сушіння яблук в мікрохвильовій печі
Викладіть яблука на тарілку, застелену паперовим рушником.
Сушіть 3 хвилини за потужності 1000-1200 Вт, потім переверніть та досушіть 3 хвилини на 700-800 Вт.
Такий спосіб сушіння підходить лише для невеликих порцій.
Як правильно зберігати сушені яблука, щоб не зіпсувалися
Щоб сухофрукти залишалися свіжими й ароматними:
Використовуйте лляні мішечки, скляні банки, бляшані ємності чи щільні картонні коробки.
Зберігайте у сухому, темному та прохолодному місці, подалі від спецій і продуктів із сильним запахом.
Раз на 3 тижні перевіряйте на наявність вологи, плісняви чи комах.
Можна додати у тару кілька сухих гілочок м’яти чи лаванди, вони відлякують шкідників і додають легкого аромату.