Як правильно сушити светр після прання, щоб він не розтягнувся: простий спосіб

Як висушити светр після прання / © Фото з відкритих джерел

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Неправильне сушіння мокрих светрів після прання — головна причина, через яку улюблені теплі речі швидко втрачають форму та презентабельний вигляд. Розбираємося, як висушити светр, аби він був гарним протягом багатьох років.

Про це розповідає Aeraly.

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Чому светри після прання не можна сушити на вішаках

Щоб уникнути псування светрів, варто зрозуміти особливості будови самої тканини. На відміну від класичних тканих матеріалів, де нитки переплітаються під прямим кутом і тримають стабільну форму, трикотаж складається з петель пряжі, зчеплених між собою. Кожна петля тримається за попередню та наступну, завдяки чому полотно тягнеться в усіх напрямках.

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Ця особливість робить светри зручними й дозволяє їм адаптуватися до фігури, але водночас робить їх беззахисними перед неправильним пранням та сушінням.

Вага мокрого светра сильно зростає, адже увібрана вода може становити від 50% до 150% від його початкової маси. Петлі розтягуються під тиском, і якщо светр висохне на вішаку, він безповоротно деформується.

Натуральні матеріали, як-от вовна, кашемір чи бавовна, у вологому стані мають сильну «термічну пам’ять» — вони фіксують ту форму, в якій висохли. У жодному разі не сушіть светри на вішаках.

Окремі моделі светрів можуть витримати короткочасне підвішування до 30 хвилин для стікання води, але це лише за умови, що вішак дуже широкий.

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Для ніжного трикотажу шкідливим буде навіть легке віджимання за 600 обертів у пральній машинці. Можна вибрати мінімальні 400 обертів на програмах «Вовна» чи «Делікатне прання».

Як висушити в’язаний светр, щоб він не розтягнувся

Найкращим способом, як висушити светр після прання, є техніка з рушником.

Дістаньте светр з пральної машинки чи миски, не викручуйте його. Підтримуйте річ обома руками знизу, щоб її вага не концентрувалася в одній точці. Охайно розкладіть светр на чистому сухому махровому рушнику. Розгладьте светр до правильної форми. Скрутіть рушник разом зі светром усередині у щільний рулет. Міцно притискайте рулет руками по всій довжині протягом 30 секунд. Рушник вбере в себе всю зайву воду. Розгорніть рушник і дістаньте светр. Розкладіть його у горизонтальному положенні на сушарку.

Мокрий светр не можна викручувати руками в жодному разі. Цей звичний рух механічно скручує петлі в неприродне положення, що деформує тканину.

Правила висушування светрів

Сушіння в розкладеному вигляді — єдиний правильний спосіб для в’язаних речей. Просушити светри можна на рівній горизонтальній поверхні, застеленій сухим рушником. Перед сушінням светра потрібно надати йому правильної форми, розгладити рукави та всю тканину, а також прибрати заломи після прання.

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Розмістіть імпровізовану сушарку в добре провітрюваному місці, але подалі від прямих сонячних променів. Ультрафіолет може знебарвити деякі види вовни, особливо світлі та пастельні відтінки. Ідеальним варіантом стане кімната з відчиненим вікном і непрямим рухом повітря.

Повністю светр висохне за 8–36 годин, залежно від тканини, товщини пряжі та в’язки.

Кашемір вимагає максимальної обережності. Тільки ручне прання, жодного віджиму у машинці, сушіння подалі від сонця та ретельне формування силуету. Зберігати кашемір потрібно тільки у складеному стані в шафі.

Мериносова вовна витримує машинне прання на програмі для вовни при температурі до 30 °C та віджимання на 600 обертах. Такі светри довго сохнуть.

Звичайна вовна та сумішеві тканини, наприклад, вироби з овечої вовни, вовни ягняти або сумішей з акрилом чи поліестером, витриваліші. Вони добре переносять делікатне віджимання в машинці та висихають у розкладеному вигляді за 12–18 годин.

В’язана бавовна та щільний трикотаж — найменш вибагливі й витримують віджимання до 1000 обертів.

Акрил та синтетичний трикотаж майже не мають «пам’яті» форми, тому такі речі найстійкіші до розтягування, спокійно переносять інтенсивне віджимання і навіть нетривале сушіння на вішаку.

Прання светрів: головний секрет

Нагадаємо, щоб улюблені светри роками мали вигляд нових та не втрачали м’якості, перед пранням їх обов’язково варто вивернути навиворіт. Це зменшує тертя лицьової сторони об барабан пральної машини, а додаткове використання спеціального мішка для делікатного прання захищає волокна від пошкоджень і зберігає початкову форму виробу.

Окрім цього, для догляду за трикотажем слід обирати делікатний або ручний режим із температурою не вище 30 градусів та мінімальними обертами віджимання. Найкраще використовувати м’які рідкі засоби для вовни та делікатних тканин.

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