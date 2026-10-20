Як правильно та лагідно назвати Артема українською, значення імені та найкращі привітання в День ангела

Ім’я Артемій

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20 жовтня — День ангела Артема: історія свята та значення імені

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Артемія Антіохійського — видатного воєначальника IV століття, який відзначився духовною стійкістю, мужністю та вірністю своїм переконанням.

Етимологічно ім’я Артем походить із давньогрецької мови (Артеміос) і пов’язане з іменем богині Артеміди. У перекладі воно має значення:

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«неушкоджений», «здоровий», «бездоганного здоров’я»;

«неподільний», «присвячений Артеміді».

Чоловіки з ім’ям Артем зазвичай вирізняються спокоєм, внутрішньою силою, цілеспрямованістю, надійністю та розважливістю.

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Як правильно та гарно назвати Артема українською мовою

В українській мові офіційною нормативною формою для документів є Артем. Водночас у церковному контексті, під час хрещення та в духовній літературі використовується форма Артемій.

Офіційні та поважні форми

Артем — основна цивільна форма;

Артемій — церковнослов’янська, традиційна та урочиста форма.

Пестливі, ніжні та лагідні форми (для дітей, коханих та близьких)

Українська мова має надзвичайно багату систему суфіксів, яка дає змогу створити безліч теплих варіантів:

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Популярні повсякденні: Артемчик, Артемко, Артемочка, Артемка;

М’які та домашні: Тьома, Тьомочка, Тьомчик, Тьомачка, Тьомик;

Самобутні українські традиційні: Артемик, Артемцьо, Артемичок, Артемчик-спортивчик;

Пестливі варіанти від форми Артемій: Артемійко, Артемійчик, Тьома-Артемій.

Як правильно звертатися до Артема (кличний відмінок)

Багато хто припускається помилки, вживаючи називний відмінок замість кличного при звертанні. Згідно з нормами Українського правопису, при особистому спілкуванні чи у листуванні слід використовувати саме кличну форму:

Офіційно та поважно: «Добрий день, Артеме!» або «Шановний Артемію!»;

Ласкаво та приязно: «Вітаю, Артемку!», «Дякую, Артемчику!», «Ходи сюди, Артемику!», «Зі святом, Тьомо!».

Запом’ятайте: казати «Привіт, Артем» або «Вітаю, Артем» — це мовна помилка. Правильно — «Артеме!»

Привітання із Днем ангела Артемія

Урочисті та красиві привітання у прозі

«Дорогий Артеме! Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний заступник — святий Артемій — береже тебе від усіх негараздів, дарує міцне здоров’я, впевненість у власних силах та духовне натхнення. Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, затишком, любов’ю та новими звершеннями!»

«Артемчику, зі святом тебе! Твоє ім’я означає здоров’я, міць та цілісність. Бажаю тобі завжди залишатися таким же сильним, надійним та впевненим у собі чоловіком. Нехай ангел-охоронець розправляє крила над твоїм шляхом і вказує вірний напрямок до успіху!»

«Шановний Артемію! Прийміть найщиріші вітання з Днем ангела 20 жовтня. Бажаємо вам невичерпної енергії, родинного затишку, міцного здоров’я та мирного неба над головою. Нехай небесний покровитель оберігає ваш дім!»

Короткі та теплі привітання для SMS чи месенджерів

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«Артеме, з днем ангела! Міцного здоров’я, успіхів у всіх справах та вірного ангела за плечима!»

«Артемку, зі святом! Нехай твій ангел-охоронець щодня оберігає тебе від бід та дарує гарний настрій!»

«З днем ангела, Тьомчик! Бажаю миру, щастя, кохання та здійснення найзавітніших мрій!»

«Артемику, вітаю! Нехай життя буде яскравим, а небесний покровитель завжди допомагає у складні хвилини!»

Привітання (у віршах)

З Днем ангела, Артеме, я вітаю, Здоров’я й щастя щиро я бажаю! Хай ангел поруч завжди крокує, Від бід й тривог тебе оберігає!

Хай Артемій святий з небес Пошле тобі мільйон чудес! Хай серце радістю цвіте, І доля щастя додає!

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