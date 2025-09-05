Як правильно українською мовою "мнительный": це слово мало хто знає

Усе більше українців цікавляться правописом / © pixabay.com

Чимало людей не знають, як правильно українською мовою замінити російське слово «мнительный», тому часто просто без змін використовують йогго в рідній мові. Такі запозичення називають кальками.

Заслужений працівник освіти, автор підручників, доцент-мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати «мнительный» українською.

«Людину, яка постійно відчуває загрозу, якусь небезпеку, переймається цим, називають „помисливою“ або „самовразливою“, — сказав експерт.

Помисливий – це той, хто від усього очікує небезпеки, неприємності; недовірливий, хворобливо підозріливий і надміру чутливий до думки інших людей.

Тому не варто вживати кальковане слово «мнительный» — переклад українською тепер ви знаєте.

