Як правильно українською називати зелену цибулю: цих слів ви точно не знали

Як говорити українською правильно / © Фото з відкритих джерел

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Звична для всіх зелена цибуля має в українській мові не одну назву. Одні слова є загальновживаними, інші — діалектними, а деякі позначають не всю рослину, а лише її зелену частину. Тому «перо», «цибулиння» чи «цибахи» не завжди можна вважати повними синонімами, хоча в повсякденному мовленні їх часто використовують саме так. Українська мова зберегла чимало цікавих назв цієї популярної городини.

Зелена цибуля — найпоширеніша назва

Найпростіше й цілком правильно говорити «зелена цибуля». Саме так називають молоду цибулю з ніжним зеленим листям, яку додають до салатів, супів, окрошки та інших страв.

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У фаховій кулінарній літературі також уживають назву «цибуля-перо», коли йдеться про зелену частину пророслої цибулі.

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Перо або пір’я цибулі

Слова «перо» та «пір’я цибулі» описують довге зелене листя рослини. Тому можна сказати: «наріжте пір’я зеленої цибулі». Це не окрема назва овоча, а назва його зеленої частини.

Ще одне цікаве слово — «цибулиння». Воно також пов’язане із зеленою надземною частиною цибулі й може використовуватися залежно від контексту.

Цибахи та цибук: цікаві регіональні назви

Українські діалекти зберегли ще кілька незвичних варіантів. У деяких західних регіонах зелену частину цибулі можуть називати «цибахи». А на півдні можна почути слово «цибук». Ці назви додають українській мові особливого місцевого колориту.

Також трапляються слова «зелень», «цибулька», а в окремих народних джерелах згадують образну назву «пір’як». Водночас слово «зелень» є дуже широким поняттям і може означати кріп, петрушку, кінзу та інші рослини, тому використовувати його як точну назву зеленої цибулі не завжди доречно.

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