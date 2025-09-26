Як правильно укрити виноград на зиму: три ефективні та прості методи

Виноград / © Pixabay

Виноград — гордість будь-якого саду, але без належного захисту взимку лоза може загинути від сильних морозів. Більшість популярних сортів здатні витримати лише до -15°C без спеціального захисту. Досвідчені садівники поділилися перевіреними та ефективними методами, які допоможуть зберегти вашу лозу цілою та здоровою, гарантуючи майбутній соковитий урожай.

Про це пишуть «Добрі новини».

Укриття винограду — це не лише питання температурного захисту. Захисний шар відіграє критичну роль у виживанні рослини.

Пошкоджена морозами лоза погано плодоносить, довго відновлюється, а в деяких випадках може бути втрачена назавжди. Надійне укриття дозволяє значно підвищити виживаність лоз і запобігти втраті врожаю.

Окрім прямого впливу морозу, захист також допомагає убезпечити рослину від:

Сильного вітру, який висушує лозу.

Різких перепадів температури, що можуть спричинити пошкодження.

Снігових навантажень, що ламають гілки.

Топ-3 перевірені методи укриття винограду

Садівники виділяють три найефективніші матеріали, які забезпечують надійний зимовий захист:

Соснові гілки: Захист до -32°C

Це один із найпопулярніших та найдоступніших методів. Лозу обережно знімають з опори, скручують у клубок і фіксують на землі, наприклад, за допомогою цегли. Зверху лозу засипають сосновими гілками шаром 30–40 см.

Цей спосіб здатний захистити виноград навіть при екстремальних температурах до -32°C. Важливо пам’ятати: на піщаних ґрунтах, які швидше віддають тепло, шар гілок має бути більшим, оскільки їхня теплоізоляція там дещо знижується.

Тирса: Надійність, що потребує зусиль

Тирса вважається одним із найнадійніших, хоч і більш трудомістких способів утеплення. Лозу обов’язково укладають на землю поверх плівки (це захистить від прямого контакту з вологою землею). Далі лозу щільно засипають тирсою шаром не менше 20 см.

Такий підхід забезпечує довготривалий та надійний захист від морозів і вітру, ідеально підходить для регіонів із суворими зимами.

Мати з очерету: Дорогий, але простий варіант

Очеретяні мати — це ефективний, хоча й дорожчий спосіб. Вони легко укладаються на лозу і добре захищають. Їх можна придбати у будівельних магазинах. Основний недолік методу — вища ціна та обмежений термін служби, який зазвичай становить 3–4 роки.

Важливі додаткові поради від садівників

Для успішної зимівлі варто дотримуватися кількох правил:

Ревізія лози: Перед тим, як почати укриття, обов’язково перевірте лозу та видаліть усі хворі або пошкоджені гілки.

Вибір матеріалу: Завжди вибирайте матеріали з урахуванням типу ґрунту та місцевих зимових умов.

Комбінування: Для максимальної ізоляції матеріали можна комбінувати. Наприклад, шар тирси можна накрити сосновими гілками.

Надійність: Переконайтеся, що ваше укриття добре закріплене, щоб його не пошкодив сильний вітер або сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попередили про настання перших осінніх заморозків у західних областях України. Для садівників це сигнал до термінових дій, адже нічне похолодання може серйозно пошкодити врожай і змусити до пересівання культур.