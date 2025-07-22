Як варити яйця, щоб не було тріщин, а білок не витікав / © unsplash.com

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Найчастіше кухарі використовують для цього сіль чи соду. Проте, існує й інший варіант.

Як правильно варити яйця, щоб вони не лопалися

Найчастіше яйця лопаються під час варіння тому, що відбувається перепад температур. Ви дістаєте яйця з холодильника і кидаєте в воду, яка починає кипіти.

Всередині розширюється повітря, яке починає з силою тиснути на шкаралупу. Якщо вона не міцна чи вже має невидимі тріщини, яйце точно трісне.

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Інколи це не має особливого значення. Але часто хочеться, щоб шкаралупа залишалася цілою, а білок не витікав.

Щоб цього не сталося, налийте в каструлю холодну воду, покладіть туди яйця, а разом з ними киньте кілька сірників або зубочисток. Увімкніть плиту і варіть яйця не більше 10 хвилин. Зверніть увагу, що кидати зубочистки в киплячу воду в жодному разі не можна. Трюк вийде лише тоді, якщо ви покладете їх в холодну.

Насправді, про цей геніальний трюк мало хто знає. Але він допомагає білку не витікати навіть в тому разі, якщо тріщина все ж з’явиться на шкаралупі.