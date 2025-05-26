Як правильно варити кускус, щоб він залишався розсипчастим: про ці секрети мовчать професіонали

Як правильно варити кашу кускус / © Pixabay

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Проблема в тому, що більшість просто не дотримується правильних рекомендацій щодо підготовки крупи.

Чи впевнені ви, що обираєте кус-кус відповідно до призначення? Дуже дрібний, майже як пісок, краще підходить для салатів, а більші зерна з твердих сортів пшениці — ідеальні для гарнірів.

Але навіть найточніше дотримання пропорцій не допоможе, якщо просто лити кип’яток “на око”. Для 1 склянки кускуса потрібні рівно 1,5 склянки води або бульйону.

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Насипте крупу у миску, додайте трішки солі, залийте киплячою рідиною і відразу накрийте кришкою. Не перемішуйте!

За 5 хвилин акуратно розпушіть зерна виделкою — вони легко відокремляться одне від одного.

Секрет смаку — додавання масла. Після того, як кускус набубнявіє, додайте ложку оливкової або вершкової олії і ніжно перемішайте.

Це не лише запобігає злипання, а й підсилює аромат. Щоб надати страві особливу нотку, перед запарюванням обсмажте крупу на сухій сковороді 2–3 хвилини до золотавого відтінку.

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Кускус — відмінна база для кулінарних експериментів. Поєднуйте його з обсмаженими овочами, такими як цукині, баклажани, перець, додавайте родзинки або курагу, і приправляйте лимонним соком та м’ятою для свіжості.

Як джерело білка чудово пасують креветки, курка-гриль або нут. Але справжній кулінарний трюк — це правильне застосування спецій.

Спочатку обсмажте на сухій сковороді насіння кмину, коріандру та зіри, потім розітріть їх у ступці і змішайте зі шматками кускуса. Завдяки цьому страва отримає насичений і яскравий аромат.

Якщо кускус випадково злипся, не варто хвилюватися. Просто розподіліть його рівним шаром на деко і підсушіть у духовці при 160 °C протягом 10 хвилин, після чого легко розпушіть виделкою.

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Такий кускус можна використовувати як хрумку паніровку для риби або додати до фаршу для котлет, щоб зробити їх ніжнішими.

Для десертного варіанту змішайте кускус із натуральним йогуртом, додайте трохи меду і свіжих ягід — отримаєте смачну й корисну солодкість.