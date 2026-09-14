Як правильно вибрати колір для стін: чим допоможе правило балансу 60–30–10

Колір стін

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Вибрати колір стін буває складніше, ніж здається. Відтінок, який привабливо виглядає на невеликому зразку, після фарбування кімнати може виявитися надто темним, холодним або просто не поєднуватися з меблями.

Щоб цього уникнути, варто підбирати не один колір окремо, а всю палітру приміщення. Зробити її збалансованою допомагає простий дизайнерський принцип — правило 60–30–10.

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Що означає правило 60–30–10

Правило 60–30–10 допомагає розподілити кілька кольорів у кімнаті так, щоб вони не конкурували між собою. Один відтінок стає основою інтер’єру, другий доповнює його, а третій використовується в невеликій кількості та створює акценти.

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60% — основний колір. Він має найбільшу візуальну вагу та задає загальний настрій кімнати. Найчастіше цю роль виконує колір стін, оскільки вони займають значну частину видимого простору. До основної гами можуть також належати інші великі поверхні та предмети близьких відтінків.

30% — додатковий колір. Він має відрізнятися від основного, але гармонійно з ним поєднуватися. Цей відтінок можна повторити в дивані, кріслах, шторах, килимі, кухонних фасадах або на акцентній стіні. Його завдання — додати інтер’єру глибини та не дати великій кількості основного кольору зробити кімнату одноманітною.

10% — акцентний колір. Зазвичай це найвиразніший відтінок палітри. Його використовують у невеликих деталях — подушках, вазах, картинах, пледах, світильниках та іншому декорі. Акцент може бути яскравішим або контрастнішим, оскільки займає лише невелику частину простору.

Наприклад, палітра може виглядати так: 60% — світло-бежевий, 30% — оливковий, 10% — теракотовий. Бежеві стіни створюватимуть основний фон, оливковий можна використати для дивана та штор, а теракотовий — для подушок, вази або інших невеликих деталей.

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Такий принцип розподілу кольорів описують експерти з інтер’єру Homes & Gardens.

Водночас 60, 30 і 10% не потрібно вираховувати буквально. Йдеться про візуальне співвідношення, основного кольору має бути помітно більше, додаткового — приблизно вдвічі менше, а акцентний повинен з’являтися лише в окремих деталях.

Як вибрати колір стін за правилом 60–30–10

У більшості випадків саме стіни зручно зробити основою палітри. Але вибирати їхній колір окремо від решти кімнати не варто.

Якщо ремонт роблять у вже обставленому приміщенні, спочатку потрібно подивитися на елементи, які залишаться: підлогу, диван, шафи, кухонні фасади, килим та інші великі предмети. Їхні кольори вже є частиною майбутньої палітри.

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Наприклад, якщо в кімнаті стоїть великий темно-зелений диван, його можна віднести до умовних 30%. Тоді для стін варто шукати основний колір, який поєднуватиметься із зеленим, а третій відтінок залишити для невеликих декоративних деталей.

Основний колір стін при цьому зовсім не обов’язково має бути білим, бежевим або сірим. Ним може стати зелений, блакитний, теракотовий або навіть досить темний відтінок. Важливо не те, наскільки він нейтральний, а те, як він взаємодіє з рештою палітри.

Чому один і той самий колір у різних кімнатах виглядає по-різному

Навіть якщо відтінок добре поєднується з меблями, остаточний результат значною мірою залежить від освітлення.

Природне світло змінюється залежно від розташування вікон і часу доби. У кімнатах із вікнами на північ воно зазвичай здається холоднішим, тому сині, зелені та сірі нюанси фарби можуть проявлятися сильніше. Тепліше сонячне світло, навпаки, здатне підкреслювати жовтуваті, кремові та червонуваті тони.

Значення має і штучне освітлення. Лампа з теплим світлом може зробити стіни візуально теплішими, тоді як холодніше світло здатне сильніше проявити синюваті та сірі нюанси.

Саме тому колір, який сподобався на фотографії інтер’єру або в магазині, не обов’язково так само виглядатиме у вашому будинку.

Що таке підтон і чому його важливо враховувати

Підтон — це менш очевидний відтінок, який проявляється в основному кольорі за певного освітлення або поруч з іншими кольорами.

Наприклад, два зразки сірої фарби можуть здаватися майже однаковими, але один матиме синюватий підтон, а другий — зеленуватий або теплий бежевий. Аналогічно біла фарба може бути холодною, кремовою, рожевуватою або сіруватою.

Через це нейтральний на перший погляд сірий після фарбування стін іноді несподівано здається блакитним, а білий — жовтуватим. На прояв підтонів впливають природне та штучне освітлення, а також інші кольори, які знаходяться поруч.

Тому під час складання палітри потрібно дивитися не лише на назву основного кольору. Якщо стіни, підлога та меблі мають різні підтони, вони можуть погано поєднуватися навіть тоді, коли окремо кожен відтінок здається нейтральним.

Як перевірити колір перед фарбуванням стін

Маленького зразка з каталогу недостатньо, щоб зрозуміти, як фарба виглядатиме на великій поверхні. Безпечніше вибрати кілька близьких варіантів і перевірити їх безпосередньо в кімнаті.

Зразки варто оцінити вранці, вдень і ввечері, а потім ще раз подивитися на них за штучного освітлення. Це допоможе побачити, чи не стає колір занадто холодним, теплим, темним або яскравим у певний час доби.

Особливо важлива така перевірка для білого, сірого та бежевого. Їхні підтони можуть бути майже непомітними на маленькому зразку, але значно сильніше проявитися на великій стіні. При цьому зразок варто оцінювати поруч із підлогою, меблями та іншими великими елементами, які залишаться в кімнаті. Так можна відразу побачити не лише сам колір, а й те, наскільки добре він вписується в уже сформовану палітру.

Чи потрібно суворо дотримуватися пропорції 60–30–10

Правило 60–30–10 — не математична формула, а практичний спосіб організувати кольори в інтер’єрі. Тому не потрібно вимірювати площу стін, меблів і декоративних предметів та намагатися отримати точні відсотки.

Пропорції можна змінювати залежно від кімнати. Можна також додати ще один невеликий акцент або побудувати всю схему на різних відтінках одного кольору. Наприклад, у монохромному інтер’єрі умовні 60, 30 і 10% можуть припадати на світлий, середній і темний відтінки однієї гами.

Його головна користь полягає в іншому, ще до фарбування стін можна визначити, який колір буде основним, який його підтримає, а який з’явиться лише в деталях. А вже після цього перевірити вибрані відтінки з меблями, підлогою та освітленням конкретної кімнати.

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