Мандарини / фото ілюстративне / © Pexels

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Обираючи цитрусові в магазині, покупці зазвичай кладуть до своїх корзин яскраві й рівномірно помаранчеві клементини, а плоди із зеленуватим відтінком — оминають, вважаючи їх недостиглими та кислими. Проте у випадку з цими фруктами зовнішність часто буває оманливою, адже зелені цятки на шкірці зовсім не вказують на їхній смак чи стиглість.

Про це пише французьке видання «Le Journal des Femmes».

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Колір шкірки клементинів та стиглість їхньої м’якоті змінюються не завжди одночасно. Під час дозрівання хлорофіл у шкірці руйнується, поступаючись місцем помаранчевому пігменту, але для цього потрібні прохолодні ночі. Якщо погода залишається м’якою, плід може бути повністю стиглим, соковитим і солодким, зберігаючи при цьому зеленуваті ділянки.

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Така особливість характерна навіть для відомого корсиканського клементину. Його легко впізнати за характерним зеленим кінчиком навпроти плодоніжки. Це не дефект, а ознака природного дозрівання на дереві без штучної обробки для вирівнювання кольору.

Щоб цитрусові набули привабливого помаранчевого відтінку, їх нерідко піддають обробці етиленом — рослинним газом, який прискорює руйнування хлорофілу в шкірці. Це суто косметична процедура, що робить фрукти гарнішими, але аж ніяк не додає солодкості м’якоті. Натомість корсиканські клементини такої обробки не проходять.

Стандарти якості дозволяють наявність до 20% зеленого забарвлення на поверхні плоду, якщо його зібрано в момент оптимальної стиглості, а вміст соку становить не менше 42%. Саме ці показники, а не ідеальний колір шкірки, свідчать про високу якість фруктів.

Зібрані вручну корсиканські клементини зазвичай продаються з листочками, а під їхньою тонкою шкіркою ховаються соковиті часточки з приємним кисло-солодким смаком. Водночас під час вибору варто бути уважними, щоб не сплутати природний зелений колір шкірки зі слідами плісняви, адже зіпсовані плоди доведеться одразу викинути.

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Раніше ТСН.ua писав про те, як вибрати мандарини без кісточок насамперед під час купівлі варто звертати увагу на сорт, адже саме сортові особливості значною мірою визначають, чи будуть у плоді насінини.

Також йшлося про те, чи потрібно знімати білі ниточки з мандаринів, адже чимало людей вважають їх несмачними, а хтось просто не любить їхню текстуру.

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