Як правильно вибрати зимову ковдру: поради експертів щодо наповнювача

Зимова ковдра / © Фото з відкритих джерел

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З приходом холодів літньої ковдри часто вже недостатньо для комфортного сну. Але яка ковдра найкраще зігріває взимку і чи справді найтепліша модель має бути товстою та важкою? Під час вибору важливо враховувати не лише наповнювач, а й його кількість, конструкцію виробу та температуру в спальні.

Як вибрати зимову ковдру та на які характеристики звернути увагу перед покупкою — розповідає Styler.

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Яка ковдра найтепліша: пухова, шерстяна чи синтепонова

Теплоізоляція ковдри залежить від її здатності утримувати повітря. Саме повітряні прошарки всередині наповнювача допомагають зменшувати втрату тепла під час сну.

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За даними Sleep Foundation, пух добре утримує тепло, створюючи об’ємну та легку структуру. Шерсть вирізняється здатністю відводити вологу й допомагати регулювати температуру, тоді як синтетичні наповнювачі часто приваблюють доступністю та простішим доглядом.

«Найтовстіша — не обов’язково найтепліша» — це правило варто пам’ятати під час вибору. Значення мають якість і кількість наповнювача, пошиття ковдри та її відповідність умовам у кімнаті.

Ось чим відрізняються найпоширеніші варіанти:

Пухова ковдра — для тих, хто хоче отримати багато тепла за невеликої ваги.

Шерстяна ковдра — для тих, кому важливі теплоізоляція та регулювання вологості.

Синтепонова ковдра — доступний варіант, який зазвичай простіше прати та сушити.

Універсального рішення немає: найкраща зимова ковдра — та, під якою комфортно саме вам.

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Пухова ковдра: чому її обирають для холодної зими

Пух вважається одним із найефективніших натуральних наповнювачів для теплої постільної білизни, зазначає Sleep Foundation. Він утворює об’ємну структуру, що утримує повітря, тому пухова ковдра може добре зігрівати, залишаючись легкою. Для наповнення найчастіше використовують качиний або гусячий пух.

Під час покупки звертайте увагу на показник fill power. Він характеризує об’єм, який займає певна кількість пуху: що вище значення, то більшого об’єму можна досягти за однакової ваги наповнювача, пояснюють у Scooms.

«Наприклад, пух із показником 700 fill power буде об’ємнішим за таку саму кількість пуху з показником 500», — зазначають фахівці з постільних виробів. Проте це не означає, що перша ковдра завжди буде теплішою: потрібно враховувати також загальну кількість пуху та конструкцію виробу.

Кому підійде пухова ковдра? Тим, хто часто мерзне вночі, любить легкі покривала й не хоче відчувати зайву вагу під час сну.

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Основні недоліки — вища ціна та необхідність дотримуватися рекомендацій щодо прання і сушіння. Якщо пух недостатньо добре висушити, наповнювач може втратити об’єм.

Шерстяна ковдра: чи краще вона за пухову

Шерсть також добре зберігає тепло, але має інші властивості. Її волокна здатні поглинати водяну пару та віддавати вологу, що допомагає підтримувати комфортні умови під час сну, зазначає Sleep Foundation.

Шерстяні ковдри часто відчутно важчі за пухові. Для одних це мінус, а іншим подобається щільніше покривало, яке створює відчуття затишку.

«Тепло без зайвої вологи» — одна з переваг, за яку цінують шерстяні вироби. Водночас здатність матеріалу регулювати вологість не гарантує, що під ковдрою не буде спекотно: багато залежить від товщини виробу та температури в кімнаті.

Шерстяна ковдра може підійти тим, хто шукає натуральний наповнювач, віддає перевагу щільнішим покривалам і хоче підтримувати комфортну температуру протягом ночі.

Перед покупкою перевірте правила догляду. Не всі шерстяні ковдри можна прати в машинці, тому орієнтуйтеся на етикетку та рекомендації виробника, радять експерти Woolmark — міжнародної організації з якості вовняних виробів.

Синтепонова ковдра: чи достатньо вона тепла взимку

Синтепон — поширений синтетичний наповнювач, виготовлений із поліефірних волокон. Його основні переваги — доступна ціна та відносно простий догляд.

Однак синтепон не варто ототожнювати з усіма синтетичними наповнювачами. Виробники також використовують мікрофібру, порожнисті поліефірні волокна та інші матеріали, які відрізняються за об’ємом, повітропроникністю й теплоізоляцією. «Синтетичні наповнювачі можуть імітувати м’якість та об’єм натурального пуху», — зазначає Sleep Foundation.

Тому відповідь на запитання, чи може синтетична ковдра бути достатньо теплою взимку, залежить від конкретної моделі. Важливі не лише назва матеріалу, а й кількість наповнювача, його структура та якість пошиття.

Синтепоновий варіант варто розглянути, якщо ви шукаєте бюджетну ковдру, не хочете наповнювача тваринного походження або плануєте регулярно прати постільні речі.

«У дешевих моделях наповнювач із часом може збиватися, через що ковдра втрачатиме об’єм і рівномірність», — радить Sleep Foundation перевіряти перед покупкою якість прострочення та можливість догляду в домашніх умовах.

Як вибрати теплу зимову ковдру: щільність, TOG і товщина

Товщина ковдри не завжди свідчить про те, наскільки добре вона зігріватиме. Легка пухова модель може забезпечувати ефективну теплоізоляцію, тоді як товстіша ковдра з менш ефективним наповнювачем не обов’язково буде такою ж теплою. За даними Scooms, для пухових виробів важливим орієнтиром є показник fill power — здатність наповнювача утримувати повітря.

На етикетці можна зустріти показник щільності в грамах на квадратний метр — наприклад, 200, 300 або 400 г/м². Він показує масу наповнювача на одиницю площі. У межах одного типу матеріалу більша кількість наповнювача часто означає вищу теплоізоляцію, але порівнювати за цим показником пух і синтепон напряму некоректно, зазначають експерти з текстилю.

Ще один орієнтир — TOG, показник теплового опору, який використовують для оцінювання теплоізоляційних властивостей постільних виробів. Що вище значення, то краще ковдра утримує тепло за інших однакових умов, пояснюють у Primark та Argos.

Орієнтовно виділяють такі значення:

2,5–4,5 TOG — легкі ковдри для літа або теплих приміщень, радять у Primark і Scooms.

7,5–10,5 TOG — варіанти для міжсезоння чи помірно прохолодних кімнат.

13,5 TOG і вище — моделі з високою теплоізоляцією, які часто обирають для зими, зазначають у Secret Linen Store.

Ці значення не є універсальною рекомендацією для кожної оселі. Якщо спальня добре опалюється, дуже тепла ковдра може бути некомфортною навіть у мороз; а в прохолодному приміщенні може знадобитися модель із вищою теплоізоляцією, пояснює The Independent.

В українських магазинах TOG зазначають не завжди. У такому разі звертайте увагу на сезонність, склад, щільність наповнювача та рекомендації виробника.

Як вибрати ковдру, якщо вночі мерзнете або перегріваєтеся

«Пух зазвичай добре поєднує тепло з малою вагою, тоді як синтетичні наповнювачі часто є доступнішою та практичнішою альтернативою», — пояснюють експерти Sleep Foundation.

Якщо ж під ковдрою часто стає спекотно, не варто автоматично обирати найтовстіший зимовий варіант. Звертайте увагу на вагу виробу, властивості наповнювача та тканину чохла. Бавовна часто забезпечує хорошу повітропроникність, хоча результат також залежить від щільності та способу плетіння тканини, зазначає Sleep Foundation.

Перед покупкою перевірте кілька характеристик:

Матеріал чохла. Він впливає на повітропроникність і відчуття тканини на дотик; бавовна зазвичай добре пропускає повітря та допомагає регулювати температуру.

Розмір ковдри. Вона має повністю накривати тіло, щоб зменшити потрапляння холодного повітря з боків; IKEA радить обирати розмір із урахуванням зросту та звички ворушитися уві сні.

Рівномірність наповнювача. Переконайтеся, що немає грудок і порожніх ділянок.

Вага. Легка пухова та щільніша шерстяна ковдри можуть забезпечувати комфорт за різних уподобань.

Догляд. Перевірте, чи дозволяє виробник машинне прання та як правильно сушити виріб.

Як зазначає Woolmark у рекомендаціях із догляду за вовною, важливо дотримуватися інструкцій на етикетці: допустимі способи прання та сушіння залежать від конкретного виробу.

Правильно обрана ковдра має відповідати не лише сезону, а й вашому звичному тепловому комфорту: комусь підійде легкий пух, комусь — щільніша шерсть або практичний синтетичний наповнювач.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібно прати ковдру перед початком холодного сезону, як часто її варто очищати та що може статися, якщо роками не приділяти уваги догляду за нею.

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