Як правильно випрати пуховик чи зимову куртку вдома, щоб не втратили форму, колір і тепло

Улюблена зимова куртка — це справжній порятунок у холодний сезон. Але після кількох місяців носіння на верхньому одязі з’являються плями, пил і сліди вологи. Багато людей бояться прати такі речі вдома, адже є ризик, що після прання пух зіб’ється, форма зіпсується, а колір потьмяніє. Проте, якщо знати правильну технологію, ви легко впораєтеся із цим завданням без хімчистки.

Правильна підготовка. Перед тим, як класти пуховик у пралку, перевірте кишені, застібніть усі блискавки, кнопки та ґудзики. Якщо є хутряний комір або декор, краще їх зняти. Великі плями варто обробити м’яким милом або спеціальним засобом, це допоможе уникнути появи розводів після прання.

Температура і режим прання. Більшість помиляється, обираючи звичайний режим. Для пуховиків підходить лише делікатне прання з температурою не вище 30°C. Не використовуйте порошок, краще брати рідкий гель для мембранних або пухових виробів. Порошок не розчиняється повністю і залишає плями, через що пух може злипнутися.

Секрет кульок у барабані. Щоб пух не зібрався в грудки, покладіть у барабан 3-4 тенісні м’ячики або спеціальні кульки для прання. Вони допомагають рівномірно розподілити наповнювач під час обертання. Це один із головних секретів, який використовують навіть у професійних хімчистках.

Головне правило сушіння. Після прання не відтискайте пуховик занадто сильно, достатньо мінімального режиму або ручного віджимання. Потім покладіть річ горизонтально на рушник в добре провітрюваному приміщенні. Під час сушіння періодично струшуйте пуховик і розподіляйте наповнювач руками. Це допоможе уникнути утворенню грудок і збереже об’єм куртки. Не сушіть біля батареї або на прямому сонці, від цього тканина може втратити колір, а наповнювач зіпсується.