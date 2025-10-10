Як правильно висаджувати тюльпани у жовтні, щоб навесні цвіли дуже рясно

Тюльпани.

Жовтень - ідеальний час, аби висадити деякі рослини. Зокрема, тюльпани. Оскільки не дуже холодно, то вони встигнуть вкоренитися до морозів і вже навесні потішили яскравим цвітінням.

Як правильно висаджувати тюльпани восени, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Садівники пояснюють, що оптимальна температура ґрунту — +7…+10°C. Якщо посадити цибулини тюльпана раніше, то вони можуть прорости завчасно, а якщо запізно — не встигнуть укоренитися та є ймовірність його, що замерзнуть.

Тюльпани дуже люблять сонячне світло, тому оберіть саме таке місце. Важливо, що воно було захищене від вітру. Уникайте посадки на ділянках, де застоюється вода, бо цибулини можуть загнити.

Ґрунт на клумбі для тюльпанів має бути легкий і дренований. Перед саджанням його слід перекопати. Можна додати трохи піску або перегною, якщо земля важка, та внести органічні добрива для збагачення землі.

Як садити тюльпани:

глибина саджання - 10-15 см;

відстань між цибулинами - 8-10 см;

садіть “носиком” догори;

після саджання добре полийте ґрунт.

Досвідчені квітникарі радять висаджуйте тюльпани групами по 5–7 штук, аби цвітіння було рясним та яскравим. А щоб не переплутати кольори — одразу позначайте місця посадки етикетками.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити восени, щоб ваш сад мав неймовірний вигляд навіть узимку.