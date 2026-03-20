Як правильно вийти з посту, щоб не "зірвати" шлунок

Щойно завершується Великий піст, виникає спокуса наїстися м’яса та інших смаколиків.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
До звичного харчування важливо повертатись правильно, щоб не нашкодити організму

До звичного харчування важливо повертатись правильно, щоб не нашкодити організму

Під час Великого посту багато хто хоче очиститись духовно, інші прагнуть очистити тіло. Адже у такий спосіб люди можуть хоч на якийсь час звільнити свій організм від щоденного руйнування шкідливою їжею.

Ритуал розговіння — це свідомий вихід з посту. Тож його потрібно також провести правильно — вживати всього потроху.

За період постування організм перейшов у «економний» режим роботи, тому об’їдатися не варто — великий об’єм різної за складом їжі може просто не перетравитися.

Фахівці вважають, що перехід від пісної їжі до звичного меню повинен тривати близько 1-2 тижні. Водночас продукти тваринного походження потрібно додавати поступово. Починайте, наприклад, з кисломолочних (натуральний йогурт, кефір, домашній сир), щоб організм «згадав», як перетравлювати тваринний білок.

Можна вже додавати і яйця, але не більше двох на добу. А м’ясо, кажуть спеціалісти, краще їсти аж на третій день після виходу з посту. І найголовніше — за одне приймання їжі з’їдайте лише якийсь один продукт тваринного походження.

Також важливо дотримуватися питного режиму. Коли є нестача води, яка поєднується з великою кількістю їжі, від якої організм встиг відвикнути, це може спровокувати закрепи.

Не рекомендується додавати до раціону надто багато випічки і солодощів, які здатні спричинити різкий стрибок глюкози в крові. Можна додати трошки меду — глюкоза додасть енергії мозку та м’язам.

Такі самі рекомендації стосуються й спиртних напоїв. Харчування повинно містити всі компоненти для повноцінної роботи організму: рослинні білки, жири, вуглеводи — тоді не буде відчуття слабкості.

Нагадаємо, Великий піст, який почався 23 лютого і триватиме до 11 квітня, передбачає відмову від м’ясних продуктів і зменшення порцій (заговини), примирення з ближніми, сповідь та налаштування на молитву.

