Як правильно вийти з посту, щоб не "зірвати" шлунок

До звичного харчування важливо повертатись правильно, щоб не нашкодити організму / © Associated Press

Під час Великого посту багато хто хоче очиститись духовно, інші прагнуть очистити тіло. Адже у такий спосіб люди можуть хоч на якийсь час звільнити свій організм від щоденного руйнування шкідливою їжею.

Ритуал розговіння — це свідомий вихід з посту. Тож його потрібно також провести правильно — вживати всього потроху.

За період постування організм перейшов у «економний» режим роботи, тому об’їдатися не варто — великий об’єм різної за складом їжі може просто не перетравитися.

Фахівці вважають, що перехід від пісної їжі до звичного меню повинен тривати близько 1-2 тижні. Водночас продукти тваринного походження потрібно додавати поступово. Починайте, наприклад, з кисломолочних (натуральний йогурт, кефір, домашній сир), щоб організм «згадав», як перетравлювати тваринний білок.

Можна вже додавати і яйця, але не більше двох на добу. А м’ясо, кажуть спеціалісти, краще їсти аж на третій день після виходу з посту. І найголовніше — за одне приймання їжі з’їдайте лише якийсь один продукт тваринного походження.

Також важливо дотримуватися питного режиму. Коли є нестача води, яка поєднується з великою кількістю їжі, від якої організм встиг відвикнути, це може спровокувати закрепи.

Не рекомендується додавати до раціону надто багато випічки і солодощів, які здатні спричинити різкий стрибок глюкози в крові. Можна додати трошки меду — глюкоза додасть енергії мозку та м’язам.

Такі самі рекомендації стосуються й спиртних напоїв. Харчування повинно містити всі компоненти для повноцінної роботи організму: рослинні білки, жири, вуглеводи — тоді не буде відчуття слабкості.

Нагадаємо, Великий піст, який почався 23 лютого і триватиме до 11 квітня, передбачає відмову від м’ясних продуктів і зменшення порцій (заговини), примирення з ближніми, сповідь та налаштування на молитву.