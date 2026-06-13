Цілою чи м’ятою у сметані: як краще їсти полуницю та що про це думають українці

Полуниця / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Початок ягідного сезону щороку провокує активні обговорення серед гурманів, і цього разу епіцентром кулінарних суперечок стали українські соцмережі.

Користувачі Threads влаштували справжній батл, з’ясовуючи, як правильніше їсти полуницю — у первісному вигляді прямо з грядки чи за допомогою традиційних «покращень».

Українці в соцмережі розповіли, як вони їдять полуницю

У соцмережі Threads розгорілася гастрономічна дискусія: українці активно діляться своїми улюбленими способами споживання полуниці. Поки одні користувачі наполягають, що найкраще смакує чиста ягода без жодних додатків, інші вважають це «нудним» і пропонують власні перевірені часом поєднання.

Реклама

Серед найпопулярніших варіантів традиційно лідирують класичні комбінації — зі сметаною, вершками або цукром.

Українці в соцмережі розповіли, як вони їдять полуницю / © скриншот

Українці в соцмережі розповіли, як вони їдять полуницю / © скриншот

Українці в соцмережі розповіли, як вони їдять полуницю / © скриншот

Українці в соцмережі розповіли, як вони їдять полуницю / © скриншот

Деякі користувачі згадали про «одвічне питання»: що краще — ціла ягода з цукром чи толочена в сметані, як це звикли робити на Галичині.

Українці в соцмережі розповіли, як вони їдять полуницю / © скриншот

Крім того, серед фаворитів українців опинилося й більш вишукане поєднання полуниці з медом та сметаною.

Українці в соцмережі розповіли, як вони їдять полуницю / © скриншот

Водночас прихильники полуниці в «чистому вигляді» налаштовані доволі категорично. Вони переконані, що додавання сторонніх інгредієнтів лише псує природну структуру та соковитий смак. На думку багатьох коментаторів, маскувати ягоду цукром чи вершками варто лише у двох випадках: коли вона купувалася для маленьких дітей або ж виявилася геть кислою та несмачною.

Реклама

Українці в соцмережі розповіли, як вони їдять полуницю / © скриншот

Полуниця без добавок: максимум природного смаку

Найпростішим і найпоширенішим способом споживання свіжої полуниці залишається вживання ягід у цілому вигляді. Такий варіант особливо популярний серед мешканців міст, прихильників здорового харчування та тих, хто хоче відчути натуральний смак сезонної ягоди.



Основна перевага цілої полуниці полягає в тому, що вона зберігає природний баланс поживних речовин. Ягода містить вітамін С, клітковину, антиоксиданти та органічні кислоти. Відсутність додаткових інгредієнтів дозволяє контролювати кількість споживаного цукру та калорій.

Полуниця

Крім того, цілі ягоди довше зберігають текстуру та аромат, а також менш схильні до втрати соку після збору.

Полуниця з цукром: класика багатьох українських родин

Традиція посипати свіжу полуницю цукром поширена в багатьох регіонах України ще з радянських часів. Особливо часто такий спосіб можна зустріти в центральних та східних областях, де ягоди нерідко заготовляли на зиму шляхом перетирання з цукром.



Цукор підсилює солодкість плодів, особливо якщо сезон видався прохолодним і ягоди накопичили менше природних цукрів. Також він стимулює виділення соку, завдяки чому полуниця стає м’якшою та ароматнішою.



Перевагою такого варіанту є насичений смак і можливість швидко приготувати простий десерт без додаткової обробки. Водночас калорійність страви збільшується залежно від кількості доданого цукру.

Пом’ята полуниця з цукром та сметаною: смак дитинства для багатьох українців

Окреме місце в українських кулінарних традиціях займає полуниця, розім’ята ложкою або товкачиком із цукром та сметаною. Такий десерт особливо популярний у західних і північних регіонах України, а також у сільській місцевості, де домашня сметана традиційно була доступним продуктом.

Реклама

Під час розминання ягоди виділяють більше соку, який змішується зі сметаною та цукром, утворюючи густу солодку масу. Для багатьох українців цей спосіб асоціюється з літніми канікулами та домашньою кухнею.



Сметана додає страві білки та жири, завдяки чому десерт стає більш ситним. Також жири сприяють кращому засвоєнню деяких біологічно активних речовин, що містяться в ягодах. Водночас такий варіант є найбільш калорійним серед трьох розглянутих способів.

Який спосіб найпопулярніший в Україні

Однозначної статистики щодо вподобань українців немає, однак можна виділити кілька тенденцій.



У великих містах останніми роками зростає популярність споживання полуниці без будь-яких добавок. Це пов’язано з поширенням принципів здорового харчування та бажанням зменшити споживання цукру.



Серед людей старшого покоління та в багатьох родинах із власними присадибними господарствами й надалі популярними залишаються полуниця з цукром або розім’ята полуниця зі сметаною. Такі способи мають сильну культурну та сімейну традицію.



Отож кожен спосіб споживання свіжої полуниці має свої особливості. Ціла ягода дозволяє максимально відчути її природний смак і зберегти початковий склад продукту. Полуниця з цукром підкреслює солодкість і соковитість плодів. А розім’ята полуниця зі сметаною створює більш поживний десерт із насиченим смаком.



Вибір залежить насамперед від особистих уподобань, сімейних традицій та бажаного поєднання смаку й поживності.

Раніше ТСН.ua розповідав, як можна вивести плями полуниці з одягу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів