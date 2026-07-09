Як правильно залишати собаку вдома, щоб вона нічого не нашкодила: топ-3 поради від кінолога

Собака / © Associated Press

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Ласощі та іграшки не допоможуть, якщо собака виє, шкрябає двері чи псує речі без вас вдома. Натомість є три прості дії під час виходу з дому, які всього за два тижні навчать улюбленця спокійно залишатися наодинці.

Про це у своєму відео розповів тікток-блогер і зоопсихолог Віталій Новик.

За словами фахівця, звичні методи відволікання тварини їжею перед виходом часто виявляються неефективними. Щоб змінити поведінку собаки, зоопсихолог радить дотримуватися чіткого алгоритму дій.

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«Перше, уходячи з дому, кажіть собаці: „Ні, вдома“. Друге, робіть собаці зауваження за такі наглі вимагання, коли вона ставить лапи, кусає, гавкає, ричить і садки робить», — зазначив Віталій Новик.

Третім кроком є реакція на шум за дверима одразу після виходу. Якщо господар чує, що собака продовжує гавкати, вити чи шкрябатися, експерт рекомендує повернутися до квартири.

«Два-три зауваження можете позабігати додому, поробити собаці зауваження за те, що вона вимагає і хоче до вас. Всі ці три дії навчають вашу собаку, що не треба залежати від мене, що я людина проти того, що ти хочеш, вимагаєш і просишся до мене», — заявив блогер.

Водночас зоопсихолог наголосив на важливому доповненні: тварина має чітко знати та поважати обмежувальну команду. За його словами, «собака повинна чути ваше ні до опущеного хвоста». Якщо улюбленець взагалі не реагує на заборону, ці дії не принесуть результату.

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Нагадаємо, навіть якщо собака сам підійшов до вас, це не означає, що він хоче, аби його гладили. Кінологи розповіли, як правильно встановлювати контакт із твариною та які дії можуть викликати у неї стрес.

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