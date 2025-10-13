Як правильно замочувати горох, щоб він зварився за 15 хвилин: секрет від професійних кухарів

Що робити, щоб швидко зварився горох / © Freepik

Горох — це не лише корисний, а й смачний продукт, який чудово підходить для супів, пюре й гарнірів. Однак більшість господинь стикаються з проблемою: він вариться занадто довго, а іноді навіть після години на плиті залишається твердим. Професійні кухарі запевняють: секрет полягає не в самому приготуванні, а в правильному замочуванні. Якщо зробити це за особливою технологією, горох звариться лише за 15 хвилин.

Як правильно замочувати горох, щоб він швидко зварився

Виберіть правильний сорт. Найкраще підходить колотий жовтий горох — він розварюється швидше, ніж цілі зерна. Якщо ви купуєте горох на вагу, звертайте увагу, щоб він був сухий, без темних плям і запаху вологи.

Промийте холодною водою. Перед замочуванням горох обов’язково потрібно ретельно промити кілька разів, поки вода не стане прозорою. Це допомагає позбутися пилу, залишків крохмалю і ферментів, які уповільнюють варіння.

Використовуйте контрастне замочування. Цей метод використовують професійні кухарі, коли потрібно швидко приготувати бобові. Залийте горох окропом — 1 частина гороху на 3 частини води. Додайте ½ чайної ложки соди на літр води — це допоможе розм’якшити оболонку зерен. Залиште на 20 хвилин, потім злийте воду. Промийте холодною водою й залийте новою порцією теплої води, не гарячої. Потім залиште ще на 40-60 хвилин для остаточного набухання. Після такої підготовки горох стає м’яким і рівномірно набухатиме — саме це дозволяє йому зваритися за 15 хвилин.

Не додавайте сіль одразу. Сіль уповільнює розм’якшення зерен, тому її потрібно додавати лише наприкінці варіння. Якщо посолити воду одразу, горох залишиться твердим, навіть якщо ви все зробили правильно.

Варіть у широкій каструлі. Горох краще вариться, коли має доступ повітря та рівномірний нагрів. Тому обирайте широку каструлю або сотейник і зменшіть вогонь після закипання.

Щоб надати гороху приємного аромату, кухарі додають під час варіння лавровий лист, трохи вершкового масла або щіпку куркуми. Так страва набуває насиченого смаку й красивого золотистого відтінку.