Як правильно замочувати сушені гриби, щоб не зіпсувати смак

Сушені гриби — ідеально підходять до будь-якої страви / © Pixabay

Після вимочування гриби чудово підходять для приготування супів та інших страв. Ось тільки не всі знають про нюанси вимочування грибів.

Які гриби підходять для сушіння

На першому місці традиційно — білі гриби, потім подосиновики та підберезники, а також моховики, рідше маслюки.

Справа в тому, що тривалість вимочування грибів залежить від виду грибів та виду сушіння.

Якщо це білі гриби чи маслюки, їм достатньо полежати у воді протягом години.

Подосиновики, підберезники та моховики вимочують від 3 до 5 годин.

Всі ці поради стосуються грибів, які засушили цілком у домашніх умовах.

Окріп категорично не підходить для замочування грибів — він може призвести до їх ще більшого затвердіння. Холодна або охолоджена вода не рекомендується, оскільки вона також подовжить процес замочування.

Вода повинна бути кімнатної температури або трохи теплішою. Перш ніж занурювати сушені гриби у воду, переконайтеся, що на них немає молі та цвілі.

