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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

Як правильно замочити мак для булочок чи іншої випічки: навіщо так робити

Мак — традиційний інгредієнт святкової випічки на Маковея (Медового Спаса). Однак, для того, щоб булочки чи пироги вийшли смачними, необхідно знати, як правильно підготувати цей продукт.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи потрібно замочувати мак для випічки

Чи потрібно замочувати мак для випічки / © Pixabay

Перший крок до смачної випічки на свято — вибір маку. Для випікання найкраще підходить чорний або синій мак, адже він відрізняється насиченішими ароматом і смаком. Зверніть увагу і на його свіжість. Він має бути розсипчастим, сухим, без різкого гіркого присмаку.

Як підготувати мак для випічки

Найважливішим етапом підготовки є промивання маку. Воно не лише допомагає видалити всі домішки, але й значно покращує смак продукту. Слід знати, як правильно промивати мак. Для цього:

  • помістіть мак в дрібне сито;

  • акуратно і ретельно промийте під прохолодною проточною водою;

  • перемішуйте мак ложкою, щоб видалити всі можливі домішки;

  • залишіть в сито на кілька хвилин, щоб стекла вся вода.

Після промивання мак замочують. Цей етап необхідний, щоб зробити його м’яким, більш податливим для оброблення, а ще — прибрати гіркоту. Для цього промитий мак поміщають в миску і заливають окропом так, щоб вона повністю покрила продукт. Залишіть хоча б на 1-2 години.

Не забудьте просушити мак. Воду злийте через дрібне сито, залишіть мак на кілька хвилин, щоб він обсохнув. Розладіть в один шар на паперовий рушник, дайте обсохнути протягом 60 хвилин. Перед обробленням мак повинен бути повністю сухим.

Для більшості рецептів мак потрібно перемолоти. Так розкриється його смак і аромат, а текстура стане більш однорідною. Для цього можна використовувати кавомолку чи спеціальний млин для спецій. Можна взяти і блендер, але будьте акуратними — мак не повинен перегрітися.

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