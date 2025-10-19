Як правильно заморожувати гриби, щоб не втратили насиченого смаку та пружності: корисні поради

Гриби — це справжнісінький делікатес, який хочеться смакувати не лише восени, а й узимку. Заморожування — найзручніший спосіб зберегти їх свіжими надовго. Та якщо зробити це неправильно, гриби після розморожування можуть стати водянистими, втратити свій насичений аромат і пружну текстуру. Професійні кухарі поділилися своїми секретами, які допоможуть зберегти насичений смак, пружність і користь грибів навіть після кількох місяців у морозилці.

Правильний вибір грибів. Для заморожування підійдуть лише свіжі, міцні та непошкоджені гриби. Не варто брати старі чи червиві, після розморожування вони втратять вигляд і смак. Найкраще заморожувати білі гриби, підберезники, опеньки, лисички, шампіньйони.

Ретельне очищення без води. Мити гриби під проточною водою не рекомендується, вони вбирають рідину, а після заморожування стають гумовими. Натомість очистіть капелюшки вологою серветкою або щіткою, видаліть частинки землі, хвої чи листя, за потреби зріжте нижню частину ніжки. Якщо гриби дуже брудні, можна швидко сполоснути їх у прохолодній воді, але одразу просушити на рушнику.

Попереднє бланшування чи обсмаження. Цей етап — ключ до збереження текстури та аромату грибів. Бланшування: закип’ятіть воду, додайте трохи солі й лимонного соку, щоб гриби не потемніли, опустіть гриби на 5 хвилин, відкиньте на друшляк, дайте повністю стекти воді й охолодіть. Легке обсмаження: покладіть гриби на суху сковорідку, на середньому вогні випаруйте зайву вологу, дочекайтесь, поки гриби стануть трохи м’якшими, потім остудіть. Попередня термічна обробка знищує ферменти, які руйнують грибну структуру, тому після розморожування гриби залишаються щільними.

Правильне заморожування. Перед заморожуванням обов’язково охолодіть гриби до кімнатної температури. Потім розкладіть їх в один шар на підносі й поставте в морозильник на кілька годин. Коли вони замерзнуть, пересипте у герметичні контейнери або пакети із застібкою.