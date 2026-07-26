Ягоди / © pexels.com

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Заморожування — один із найкращих способів зберегти ягоди на зиму. Поди зберігають природний смак, аромат і значну частину вітамінів.

Як правильно заморозити ягоди, аби вже після розморожування вони не перетворилися на кашу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Заморожувати можна будь-які сезонні ягоди: полуницю, малину, чорницю, лохину, ожину, смородину, порічки, аґрус, вишню, черешню тощо. Втім, для заморожування варто обирати лише стиглі та цілі ягоди — без-будь який пошкоджень чи ознак гниття.

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Оптимальна температура для тривалого зберігання ягід становить –18°C або нижче. За таких умов їх можна зберігати від 8 до 12 місяців.

Як підготувати ягоди

Перед заморожуванням потрібно видалити плодоніжки, листочки та зіпсовані плоди. Потім їх слід помити холодною водою.

Після миття ягоди потрібно добре просушити: розкладіть їх в один шар на паперових серветках чи рушнику. Залиште до повного висихання. Якщо на плодах залишиться волога, після заморожування вони злипнуться в одну грудку.

Як заморожувати ягоди

Заморожування цілих ягід

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Щоб ягоди були цілими, спочатку їх краще заморозити окремо. Для цього розкладіть сухі ягоди в один шар на застеленому пергаментом підносі чи деку. Поставте в морозильну камеру на 3–5 годин. Завдяки цьому способу ягоди не злипаються.

Коли ягоди повністю замерзнуть, пересипте їх до пакету із застібкою або герметичні контейнери. Аби не розморожувати весь запас, заморожуйте невеликі порції — по 200–500 грамів, аби повторно не заморожувати ягоди після розморожуванн.

Заморожування ягід з цукром

Більшість ягід чудово зберігаються без цукру. Втім, варіант добре підходить для полуниці, малини, смородини, вишні та інших ягід, які після розморожування стають м’якшими.

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Ягоди можна залишити цілими або трохи подрібнити. Пересипте їх цукром у пропорції приблизно 100–300 г цукру на 1 кг ягід. Залиште їх на 20–30 хвилин, щоб ягоди пустили сік. Потім розкладіть їх у невеликі контейнери або пакети для заморожування.

Заморожування ягід як пюре

Це спосіб особливо добре підходить для м’яких ягід, які після розморожування втрачають форму, — як от малина, полуниця або чорниця.

Вимиті та висушені ягоди подрібніть блендером до однорідної консистенції. Готове пюре розлийте у невеликі контейнери, силіконові форми для льоду або спеціальні пакети із застібкою. Найзручніше заморожувати порціями, щоб узимку діставати лише необхідну кількість.

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Як правильно розморожувати ягоди

Щоб ягоди не втратили форму, їх краще розморожувати поступово — перекласти з морозильної камери в холодильник на кілька годин.

Якщо ягоди потрібні для компоту, киселю, смузі або випічки, їх можна використовувати одразу, не розморожуючи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як заморозити кабачки на зиму.

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