Як правильно заморозити лисички, щоб гриби зберегли смак та аромат: важливий лайфгак

Лисички. / © Credits

Реклама

Заморожувати можна не тільки свіжозібрані грибочки, а й відварені, і навіть смажені. А щоб вони не втратили свої корисні і смакові властивості, робити це потрібно правильно.

Як заморозити лисички на зиму, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Важливо, обрати для заморожування свіжі молоді гриби без пошкоджень. Їх треба очистити їх від листя, піску та сміття.

Реклама

Підготування лисичок до замороження

Промийте гриби у холодній воді й відкиньте на друшляк, щоб стекла волога. Закип’ятіть воду та додайте трохи солі. Опустіть гриби й варіть 5–7 хвилин, але не більше. Інакше вони стануть жорсткими. Після цього відкиньте їх на сито, аби повністю стекла вода. Дайте гриба добре холонути.

Заморожування

Розкладіть відварені гриби тонким шаром на рушник, щоб вони підсохли. Після цього викладіть їх на дошку або деко й заморозьте спочатку розсипом - так вони не злипнуться). Перекладіть у герметичні пакети або контейнери й відправте до морозилки.

Заморожені гриби можна зберігати до 12 місяців. Перед приготуванням лисички можна не розморожувати - відразу починайте готувати. Так вони збережуть форму й смак.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно збирати й готувати гриби, щоб уникнути отруєння.