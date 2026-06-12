Як правильно заморозити полуницю на зиму, щоб вона не злиплася

Полуниця / © Reuters

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Полуницю можна легко зберегти на зиму, якщо правильно її заморозити. Найчастіша проблема — ягоди злипаються в одну грудку, стають водянистими або втрачають аромат. Щоб цього не сталося, важливо добре підготувати полуницю перед заморожуванням.

ТСН.ua відповідає на поширені питання про заморожування ягоди.

Яку полуницю можна заморожувати

Для заморозки найкраще брати стиглу, але щільну полуницю без цвілі та ознак псування. Перестиглі або пом’яті ягоди теж можна заморозити, але краще не цілими, а у вигляді пюре.

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Перед заморожуванням полуницю потрібно перебрати. Зіпсовані ягоди варто викинути, а м’які — відкласти окремо для смузі, соусу або пюре.

Чи потрібно мити полуницю перед заморожуванням

Так, полуницю перед заморожуванням краще помити. Але після цього її обов’язково потрібно добре висушити. Якщо заморозити мокрі ягоди, вони швидко вкриються льодом і злипнуться.

Найкраще промити полуницю холодною водою, розкласти на паперовому рушнику й залишити, поки вона повністю не обсохне. Хвостики краще прибирати після миття, щоб ягоди менше набирали води.

Як заморозити полуницю цілою, щоб вона не злиплася

Щоб полуниця не перетворилася на суцільну крижану грудку, її потрібно спочатку заморозити окремо.

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Для цього розкладіть сухі ягоди в один шар на дошці, таці або деку. Важливо, щоб вони не торкалися одна одної. Поставте полуницю в морозильну камеру на кілька годин, а коли ягоди стануть твердими, пересипте їх у пакет або контейнер.

Таку полуницю зручно брати порціями для компотів, смузі, десертів або випічки.

Як заморозити полуницю з цукром

Полуницю можна заморозити і з цукром. Такий спосіб підходить для ягід, які потім використовуватимуться для десертів, соусів, млинців або сирників.

Для цього наріжте полуницю, засипте невеликою кількістю цукру, обережно перемішайте й залиште на кілька хвилин, щоб ягоди пустили сік. Потім перекладіть у контейнер і поставте в морозильну камеру.

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Важливо не наповнювати контейнер до самого верху, бо під час замерзання маса трохи збільшиться в об’ємі.

Як заморозити полуничне пюре

Якщо полуниця м’яка, пом’ята або дуже стигла, найкращий варіант — зробити пюре. Перебийте ягоди блендером. За бажанням можна додати трохи цукру або залишити без нього.

Пюре зручно розлити у форми для льоду, силіконові формочки або невеликі контейнери. Такі порції можна додавати в лимонад, смузі, йогурт, кашу або соуси.

У чому краще заморожувати полуницю

Для заморозки підійдуть пакети із застібкою, пластикові контейнери або силіконові форми. Головне — добре закривати полуницю, щоб вона не вбирала запахи з морозилки.

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На пакетах і контейнерах можна підписати дату заморозки. Так буде легше контролювати, скільки часу ягоди вже зберігаються.

Скільки можна зберігати заморожену полуницю

Заморожену полуницю найкраще використати протягом 6–12 місяців. З часом вона не стає небезпечною автоматично, але може втратити смак, аромат і текстуру.

Після розморожування полуниця буде м’якшою, ніж свіжа, тому її краще використовувати для напоїв, начинок, соусів, каш, десертів і випічки.

Як правильно розморожувати полуницю

Якщо полуниця потрібна для десерту або начинки, її краще розморожувати повільно — у холодильнику. Так ягоди менше втратять сік.

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Для смузі або лимонаду розморожувати полуницю не обов’язково. Її можна додавати одразу з морозилки.

Отже, щоб полуниця після заморозки не злиплася, її потрібно добре висушити й спочатку заморозити окремо в один шар. Цілі ягоди краще брати щільні, а м’яку або пом’яту полуницю заморожувати у вигляді пюре. Так ягоди збережуть смак і будуть зручними для зимових десертів, напоїв і випічки.

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