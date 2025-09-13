Як правильно заморозити помідори: найкращі варіанти, щоб насолоджуватися свіжими томатами взимку

Як заморозити помідори на зиму / © unsplash.com

Реклама

Щоб завжди мати під рукою натуральні помідори без консервантів, найзручніше заморозити їх у сезон. Це швидко, просто і надзвичайно практично.

Чому варто заморожувати помідори

Зберігають природний смак і аромат;

Без солі, оцту та інших штучних добавок;

Універсальні у використанні — підходять для борщу, соусів, тушкування;

Економія часу взимку: дістав із морозилки — і готуй.

Варіанти заморожування

Цілі помідори без шкірки — ідеально для борщів, рагу та тушкованих страв.

Як заморозити:

Реклама

Помийте томати та зробіть хрестоподібний надріз. Опустіть у киплячу воду на 1 хвилину, потім швидко охолодіть у холодній воді. Зніміть шкірку та обсушіть. Покладіть порційно в пакети або контейнери та заморозьте.

Порада: обирайте м’ясисті середні сорти.

Нарізані кубиками — зручно для соусів, підлив та заправок.

Як заморозити:

Помийте помідори та наріжте кубиками або часточками. Викладіть у пакети чи контейнери, випустіть повітря та заморозьте.

Помідорне пюре або сік — ідеально підходить для соусів і різних заправок.

Реклама

Як заморозити:

Подрібніть помідори блендером або через м’ясорубку. За бажанням проваріть 5–10 хвилин для більшої густоти. Охолодіть і розлийте по контейнерах або пакетах із застібкою.

Черрі в цілому вигляді — зберігають форму та смак, відмінні для запікання або гарнірів.

Як заморозити:

Просто помийте, висушіть і розкладіть у контейнери для заморозки.

На що звернути увагу

Використовуйте щільні пакети або пластикові контейнери, щоб помідори не вбирали запахи морозилки. Обов’язково підписуйте дату заморозки. Не розморожуйте повторно. Зберігати такі помідори можна до 10–12 місяців.