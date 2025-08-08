Як правильно заморозити солодкий перець: всі способи

Як заморозити перець

Солодкий перець — це не лише джерело вітамінів, а й незамінний інгредієнт, що додає стравам яскравості та неповторного аромату. Щоб насолоджуватися його смаком цілий рік, господині заморожують його на зиму. І якщо правильно це зробити, правильно підготовлений перець збереже всі свої смакові якості, колір та хрустку структуру навіть після розморожування.

У сезон, з серпня по вересень, ґрунтовий перець має найнижчу ціну та найвищий смак, тому варто заморожувати його вже зараз.

Підготовка перцю до заморожування

Перший крок до ідеальної заморозки — це правильний вибір та підготовка овочів.

Для заморожування найкраще підходять м’ясисті сорти. Зелений, червоний, жовтий чи помаранчевий перець — кожен колір додасть страві особливого вигляду.

Ретельно відсортуйте перець. Невеликі та нерівні плоди краще використати для нарізки, а великі, рівні та гарної форми — для заморожування цілими або половинками.

Промийте перець, видаліть плодоніжку та насіння. Важливо не мити його всередині, щоб уникнути зайвої вологи. Натомість, просто добре витрусіть залишки насіння. Після цього ретельно висушіть перець, розклавши його на паперовому або кухонному рушнику. Зайва вода при заморожуванні перетвориться на лід, що може пошкодити структуру овоча.

Як заморозити перець: всі способи

Залежно від того, для яких страв ви плануєте використовувати перець, можна вибрати один із трьох основних способів заморожування.

1. Заморожування шматочками

Цей метод ідеальний для страв, де потрібна нарізка. Перець можна заморожувати соломкою, кубиками різного розміру або кружальцями.

Наріжте перець бажаної форми. Розкладіть нарізку по герметичних пакетах, не наповнюючи їх доверху. Це важливо, щоб пакет не розірвався, а перець не злипся в один ком. Заморожуйте щонайменше 6 годин, після чого трохи струсіть пакети, щоб розділити шматочки.

Такий перець ідеально підходить для борщу, супів, рагу, печені, піци та овочевих соте. Його можна додавати в страву, не розморожуючи.

2. Заморожування половинками

Цей спосіб підходить для страв, де потрібні великі шматочки перцю.

Розріжте перець навпіл, видаліть насіння і плодоніжку. Розкладіть половинки в герметичні пакети або контейнери.

Заморожений половинками перець — це чудова основа для запечених страв, фаршированого перцю, приготування на грилі або в духовці.

3. Заморожування цілим

Цілі заморожені перці — найкращий варіант для фарширування.

Виберіть перець середнього розміру, очистіть його від насіння, але залиште цілим. Можна вкладати перці один в один, формуючи «вежу», щоб зекономити місце. Потім помістіть їх у великий пакет.

Після розморожування такий перець ідеально підходить для фарширування, адже він зберігає свою форму.

Правила зберігання та використання

Оптимальна температура для зберігання замороженого перцю — від -18°C.

Заморожений перець можна зберігати в морозильній камері до одного року без втрати якості.

Заморожувати перець потрібно якомога швидше. Не залишайте пакети розморожуватися. Якщо вам потрібна певна кількість продукту, дістаньте його, відсипте, а пакет одразу ж герметично закрийте та поверніть до морозилки.

Дотримання цих простих правил дозволить вам насолоджуватися смаком та ароматом солодкого перцю протягом усього року.