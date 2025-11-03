ТСН у соціальних мережах

Як правильно заморозити суп, щоб безпечно й смачно з’їсти його за місяць

Сучасна домашня кулінарія дедалі частіше обирає практичність: зварили велику каструлю борщу чи солянки, пообідали, а решту — розфасували й заморозили.

Тетяна Мележик
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як заморожувати супи

Як заморожувати супи / © unsplash.com

За тиждень або навіть через місяць можна просто дістати з морозилки готову страву, яка збереже свій смак і аромат. Але щоб заморожений суп справді був якісним, важливо зробити все правильно.

Як підготувати суп до заморожування

Ставити до морозилки цілу каструлю — невдала ідея. Вона займає багато місця, а після розморожування надлишок супу знову нікуди подіти. До того ж повторне заморожування категорично заборонене.

Набагато зручніше одразу розподілити суп на порції. Орієнтир простий: одна порція — 200–250 мл на людину. Тобто для чотирьох вистачить приблизно літра. Найкраще використовувати пластикові контейнери з герметичними кришками.

Перед тим як поставити суп у морозилку, рівномірно розкладіть по контейнерах бульйон, гущу та м’ясо. Якщо наливати навмання, у якійсь порції може не вистачити м’яса чи овочів. Обов’язково залишайте 1–2 см простору під кришкою: під час замерзання рідина розширюється.

Скільки часу можна зберігати заморожений суп

У морозильній камері супи зберігаються доволі довго, але не безкінечно. Оптимальний термін — до трьох місяців: за цей час вони повністю зберігають і смак, і свіжість. М’ясні та овочеві супи бажано з’їсти раніше, а чисті бульйони можуть лежати до пів року.

Щоб не плутати заготовки, наклейте на контейнери етикетки з назвою супу та датою заморожування.

Які супи добре переносять заморожування

Після розморожування практично не змінюються горохові, квасолеві та грибні супи.

Також чудово зберігаються супи з м’ясом, капустою, морквою, буряком та помірною кількістю картоплі.

Натомість супи з вермішеллю, клецками чи іншими борошняними додатками краще не морозити — після відтавання крохмаль робить їх каламутними й непривабливими. Не варто заморожувати й страви з великою кількістю картоплі.

Щавлеві супи можуть втратити насичений колір, а молочні й вершкові — розшаровуватися. Проте супи на рослинному молоці в морозилці поводяться добре.

Як правильно розморожувати суп

Найкращий спосіб — повільне відтавання в холодильнику протягом 5–6 годин.

Якщо часу бракує, дайте заготівлі трохи підтанути, переложіть “лід” у каструлю й прогрівайте на слабкому вогні без доведення до кипіння. Це значно краще, ніж намагатися прискорити процес, занурюючи контейнер у теплу воду.

В мікрохвильову піч ставити контейнер категорично не рекомендується.

У вже розморожений суп можна додати подрібнений зубчик часнику, трішки лимонного соку та свіжу зелень — це освіжить і підкреслить смак.




