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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Як правильно запікати їжу в рукаві: 6 секретів, про які мовчать досвідчені господині

Запікання в рукаві — справжня знахідка для тих, хто любить соковиту, ароматну і водночас дієтичну їжу без зайвого жиру. Страва практично готується сама, не вимагає постійної уваги, а м’ясо чи овочі виходять настільки ніжними, що просто тануть у роті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно запікати страви в рукаві

Як правильно запікати страви в рукаві / © Фото з відкритих джерел

Як правильно запікати страви в рукаві: 6 кулінарних секретів

  1. Вибирайте правильний рукав. Варто знати, що для запікання страв у духовці підходить не кожен рукав. Як правильно вибрати? Треба звернути увагу на температуру, яку витримує плівка, зазвичай це до 230 °C. Ніколи не використовуйте звичайний поліетилен, це вкрай небезпечно для здоров’я.

  2. Треба зробити отвори в потрібному місці. Одна з найпоширеніших помилок під час запікання страв — це відсутність отворів у верхній частині рукава. Якщо їх не зробити, пара не зможе вийти, тому плівка лопне. Але отвори мають бути зверху, щоб з рукава не витікав сік.

  3. Інгредієнти треба класти у правильній послідовності. Спочатку в рукав кладуть овочі, а зверху — м’ясо чи рибу. Так сік із м’яса насичуватиме гарнір, і він вийде насиченим та неймовірно смачним. Зі спецій всередину між м’ясом та овочами можна покласти гілочку розмарину, часник або лавровий лист.

  4. Не слід класти забагато продуктів. Якщо покласти в рукав забагато продуктів, повітря не циркулюватиме, тоді їжа не запікатиметься, а тушкуватиметься. Найкраще заповнювати рукав на дві третини, щоб залишився простір для пари.

  5. Хрустка скоринка — це реально. Щоб страва мала золотаву хрумку скориночку, за 10 хвилин до готовності треба обережно розрізати ножицями верхню частину рукава та відкрити його. Увімкніть духовку на максимальну температуру і запікайте упродовж десяти хвилин. Так м’ясо чи овочі підрум’яняться, але не пересушаться.

  6. Додайте секретний інгредієнт. Щоб страва вийшла не просто смачною, а насиченою та вишуканою, додайте ложку білого вина чи кілька крапель соєвого соусу до м’яса перед запіканням. Це збагатить смак та аромат вашого кулінарного шедевра.

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Дата публікації
Кількість переглядів
106
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