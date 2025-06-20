Як правильно запікати їжу в рукаві: 6 секретів, про які мовчать досвідчені господині

Вибирайте правильний рукав. Варто знати, що для запікання страв у духовці підходить не кожен рукав. Як правильно вибрати? Треба звернути увагу на температуру, яку витримує плівка, зазвичай це до 230 °C. Ніколи не використовуйте звичайний поліетилен, це вкрай небезпечно для здоров’я.

Треба зробити отвори в потрібному місці. Одна з найпоширеніших помилок під час запікання страв — це відсутність отворів у верхній частині рукава. Якщо їх не зробити, пара не зможе вийти, тому плівка лопне. Але отвори мають бути зверху, щоб з рукава не витікав сік.

Інгредієнти треба класти у правильній послідовності. Спочатку в рукав кладуть овочі, а зверху — м’ясо чи рибу. Так сік із м’яса насичуватиме гарнір, і він вийде насиченим та неймовірно смачним. Зі спецій всередину між м’ясом та овочами можна покласти гілочку розмарину, часник або лавровий лист.

Не слід класти забагато продуктів. Якщо покласти в рукав забагато продуктів, повітря не циркулюватиме, тоді їжа не запікатиметься, а тушкуватиметься. Найкраще заповнювати рукав на дві третини, щоб залишився простір для пари.

Хрустка скоринка — це реально. Щоб страва мала золотаву хрумку скориночку, за 10 хвилин до готовності треба обережно розрізати ножицями верхню частину рукава та відкрити його. Увімкніть духовку на максимальну температуру і запікайте упродовж десяти хвилин. Так м’ясо чи овочі підрум’яняться, але не пересушаться.