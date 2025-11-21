Як правильно заряджати смартфон, щоб подовжити життя батареї: головні правила та лайфгаки

Як заряджати теелфон

Проблема деградації акумулятора, яка є «ахіллесовою п’ятою» всіх сучасних смартфонів, може бути значно сповільнена при дотриманні простих, але важливих правил заряджання.

Подовження терміну служби літій-іонних (li-ion) батарей ґрунтується на уникненні екстремальних навантажень і суворому контролі температури.

Як правильно заряджати смартфон

Фахівці стверджують, що li-ion акумулятори найкраще функціонують у середньому діапазоні заряду, оскільки підтримка максимальної або мінімальної напруги створює хімічний стрес. З цієї причини рекомендується підтримувати рівень заряду в межах від 20% та 80%

Регулярне заряджання короткими сесіями в цьому діапазоні зменшує навантаження на хімічні елементи. Тому власникам смартфонів рекомендують краще заряджати пристрій частіше і невеликими порціями, ніж чекати, поки він майже повністю розрядиться. Глибоке розряджання (особливо нижче 10% - 20%) створює значне напруження для батареї та прискорює її зношування. Так само шкідливим є регулярне заряджання до 100%, оскільки воно підтримує акумулятор у стані високої напруги, що негативно впливає на його хімічні процеси.

Хоча щоденний повний цикл є небажаним, деякі джерела радять раз на 1-3 місяці провести повний цикл розряджання і заряджання до 100%, що допомагає калібрувати контролер заряду для точнішого відображення ємності.

Висока температура — найбільший ворог акумулятора

Незалежно від рівня заряду, перегрівання є найбільш руйнівним фактором для літій-іонних акумуляторів.

Висока температура, особливо вище +35 градусів, прискорює деградацію ємності в рази, оскільки батарея при температурі в +55 деградує практично в 4 рази швидше, ніж при нормальних +25.

З цієї причини перед підключенням до зарядного пристрою слід знімати чохол, особливо товстий або силіконовий, оскільки він утримує тепло, яке виділяється під час зарядки.

Також завжди кладіть телефон під час заряджання на тверду відкриту поверхню, наприклад, стіл чи тумбу, і ніколи не кладіть його під подушку, ковдру чи на диван, оскільки ці м’які матеріали акумулюють тепло.

Крім того, не користуйтеся телефоном, поки він підключений до кабелю, особливо уникайте ресурсомістких програм, оскільки одночасне навантаження і заряджання провокують перегрівання батареї і сповільнюють час заряджання.

Вибір аксесуарів та нічний режим

Використання правильних аксесуарів критично впливає на безпеку та ефективність заряджання. Завжди слід використовувати оригінальний зарядний пристрій і кабель, або аксесуари від відомих брендів, які мають відповідну сертифікацію. Використання несертифікованих, дешевих кабелів може загрожувати пошкодженням акумулятора через нестабільну напругу.

Якщо ви використовуєте сторонню зарядку, важливо підібрати пристрій з аналогічними параметрами вихідного струму і напруги, які вказані на корпусі «рідного» зарядного пристрою.

Що стосується нічної зарядки, то тривале підключення до мережі після досягнення 100% призводить до підтримки максимальної напруги і періодичного «підживлення» батареї. Якщо нічної зарядки не уникнути, варто використовувати функцію оптимізованого заряджання, яка затримує заряд вище 80%.

Також варто пам’ятати, що бездротова зарядка зазвичай генерує більше тепла, ніж провідна, що може негативно позначитися на терміні служби акумулятора при постійному використанні.

Дотримання цих рекомендацій, хоча й може викликати певні незручності, з часом перетворюється на корисні звички, що дозволяють уникнути дорогої та клопітної заміни батареї.