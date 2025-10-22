Як правильно зберігати яйця: небезпечна помилка може обернутися отруєнням

Як зберігати яйця / © Associated Press

Чимало людей одразу після покупки миють яйця, вважаючи, що так вони будуть чистішими й безпечнішими. Здається логічним — адже на шкаралупі часто є пил чи сліди бруду. Та експерти запевняють: така звичка не захищає, а навпаки — створює умови, за яких яйця швидше псуються і можуть стати небезпечними для здоров’я.

На поверхні яйця є природний захисний шар — кутикула. Вона виконує роль бар’єра, що закриває пори шкаралупи та не дозволяє бактеріям проникнути всередину. Якщо яйце помити, цей захист змивається, і через мікропори мікроби, зокрема сальмонела, легко потрапляють усередину. Особливо небезпечно зберігати такі яйця у вологому середовищі — тоді ризик зараження зростає у кілька разів.

Яйця слід мити лише безпосередньо перед використанням — теплою водою та, за потреби, з додаванням м’якого миючого засобу. Це допомагає зменшити ризик потрапляння бактерій у страви.

Експерти наголошують: домашні яйця є найуразливішими, адже вони не проходять жодної санітарної обробки. Що ж до магазинних яєць, то вони на птахофабриках уже проходять очищення й перевірку, тому є безпечнішими.

Перед приготуванням кухарі радять спочатку розбити кожне яйце в окрему мисочку — так можна переконатися, що воно свіже і не має неприємного запаху.

Підсумовуючи, фахівці радять: яйця варто зберігати сухими й немитими, у холодильнику, подалі від вологи. Ці прості правила допоможуть уникнути харчових отруєнь.

