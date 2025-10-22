ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Як правильно зберігати яйця: небезпечна помилка може обернутися отруєнням

Звичка мити яйця перед тим, як покласти їх у холодильник, може зробити продукт небезпечним.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Як зберігати яйця

Як зберігати яйця / © Associated Press

Чимало людей одразу після покупки миють яйця, вважаючи, що так вони будуть чистішими й безпечнішими. Здається логічним — адже на шкаралупі часто є пил чи сліди бруду. Та експерти запевняють: така звичка не захищає, а навпаки — створює умови, за яких яйця швидше псуються і можуть стати небезпечними для здоров’я.

Про це повідомило видання «Добрі новини».

На поверхні яйця є природний захисний шар — кутикула. Вона виконує роль бар’єра, що закриває пори шкаралупи та не дозволяє бактеріям проникнути всередину. Якщо яйце помити, цей захист змивається, і через мікропори мікроби, зокрема сальмонела, легко потрапляють усередину. Особливо небезпечно зберігати такі яйця у вологому середовищі — тоді ризик зараження зростає у кілька разів.

Яйця слід мити лише безпосередньо перед використанням — теплою водою та, за потреби, з додаванням м’якого миючого засобу. Це допомагає зменшити ризик потрапляння бактерій у страви.

Експерти наголошують: домашні яйця є найуразливішими, адже вони не проходять жодної санітарної обробки. Що ж до магазинних яєць, то вони на птахофабриках уже проходять очищення й перевірку, тому є безпечнішими.

Перед приготуванням кухарі радять спочатку розбити кожне яйце в окрему мисочку — так можна переконатися, що воно свіже і не має неприємного запаху.

Підсумовуючи, фахівці радять: яйця варто зберігати сухими й немитими, у холодильнику, подалі від вологи. Ці прості правила допоможуть уникнути харчових отруєнь.

Нагадаємо, багато хто зауважував: кава в улюбленій кав’ярні має особливий аромат і глибокий смак, а вдома часто виходить якоюсь прісною. Навіть якщо ви використовуєте якісні зерна, результат може розчарувати. Та професійні баристи запевняють, що справа не лише у сортах.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie