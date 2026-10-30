Як правильно зберігати хризантеми взимку: зимівля у грунті, в траншеях, в погребі

Зимівля хризантем

Реклама

Хризантеми — головні прикраси осіннього саду, які тішать цвітінням до перших заморозків. Проте їхнє коріння вкрай чутливе до надмірної вологи, якщо ґрунт затікає водою й промерзає у лід, рослина гине. Щоб зберегти кущі та отримати пишне цвітіння наступного року, важливо правильно підготувати квіти до зимового спочинку.

Осінній догляд за хризантемами

Осінній догляд є фундаментом успішної зимівлі і залишається абсолютно однаковим для всіх різновидів хризантем, незалежно від того, де саме вони проводитимуть холодну пору року — на садовій клумбі чи у захищеному підвалі. Першим і найважливішим етапом є правильне підживлення , яке проводять наприкінці вересня або на початку жовтня. У цей період рослини потребують виключно фосфорно-калійних добрив , адже саме ці елементи стимулюють розвиток кореневої системи, підвищують щільність тканин і допомагають квітці накопичити достатній запас поживних речовин перед зимовим сном. Категорично заборонено застосовувати восени будь-які азотні суміші: вони викликають бурхливий ріст молодих зелених пагонів, які не встигнуть здерев’яніти до морозів, неминуче вимерзнуть і стануть джерелом інфекцій для всієї рослини.

Наступний крок передбачає обов’язкову осінню обрізку, яку виконують одразу після перших легких нічних заморозків або після того, як кущ повністю завершить цвітіння. Усі наземні стебла акуратно зрізають, залишаючи невеликі пеньки заввишки від 10 до 15 сантиметрів . Таке коротке обрізання вирішує одразу кілька завдань: воно значно спрощує подальший процес викопування чи спорудження захисного укриття, зменшує випаровування вологи, а головне — усуває відмерлу зелень, на якій найчастіше зимують збудники захворювань і шкідники.

Завершальним і вирішальним етапом підготовчих робіт є профілактична обробка рослин проти грибкових уражень. Оскільки вогкість і перепади температур узимку створюють ідеальне середовище для розвитку плісняви та сірої гнилі, обрізані кущі разом із ґрунтом у радіусі при кореневій зоні підлягають обов’язковому обприскуванню фунгіцидами. Найкраще для цього підходить розчин мідного купоросу, приготовлений у пропорції 10 грамів препарату на пів літра води, чиста бордоська рідина або фундазол, які надійно консервують рослину та захищають її від загнивання аж до настання весняного тепла.

Зимівля у відкритому ґрунті для морозостійких сортів

Захисне підгортання кореневої шийки

Реклама

Дрібноквіткові корейські хризантеми, відомі в народі як «дубки», а також зимостійкі садові гібриди здатні чудово переносити сильні морози безпосередньо на квітнику без викопування. Проте навіть для цих витривалих квітів головною небезпекою залишається промерзання кореневої шийки та застій талої води. Одразу після осінньої обрізки кущ ретельно підгортають сухим торфом, компостом або сухою землею на висоту від 15 до 20 сантиметрів. Під час підгортання важливо сформувати пологий горбок і переконатися, що довкола рослини немає заглиблень чи канавок, де восени та навесні може накопичуватися волога.

Реклама

Утеплення сухою мульчею та хвоєю

Наступним кроком для збереження тепла є створення товстого шару сухої мульчі завтовшки від 30 до 40 сантиметрів. До її складу дуже доцільно додавати соснову хвою та шишки, які відіграють подвійну роль. Вони не лише утворюють об’ємний повітряний прошарок і захищають рослину від задухи, а й виділяють природні фітонциди, забезпечуючи дезінфекцію ґрунту та захищаючи кореневище від грибкових інфекцій протягом усієї зими.

Спорудження вентильованого укриття

На завершення сформовану мульчувальну подушку додатково накривають ялиновим гіллям, кількома шарами дихаючого агроволокна або дерев’яними чи пластиковими ящиками. Головне правило для будь-якого укриття полягає в тому, що воно повинно обов’язково мати отвори для вільної циркуляції повітря. Використання повністю герметичних матеріалів чи суцільної плівки створює небезпечний парниковий ефект, через який хризантеми випрівають і загнивають ще до настання весни.

Реклама

Як зберігати викопані кущі у підвалі або погребі

Великоквіткові, кулясті хризантеми мультифлора та ніжні контейнерні сорти категорично не переносять промерзання ґрунту, тому в листопаді, одразу після перших заморозків, їх обов’язково викопують. Викопані рослини з великою грудкою землі не варто одразу заносити в сховище, їх корисно потримати деякий час на вулиці під навісом аж до настання стабільних мінусових температур. Таке загартування допомагає квітам остаточно перейти в стан спокою й запобігає передчасному появу молодих пагонів у теплі.

Спосіб розміщення викопаних рослин залежить від типу підлоги у вашому погребі чи підвалі. Якщо підліг земляний, кущі укладають просто на ґрунт максимально щільно один до одного, завдяки чому коренева система отримуватиме необхідну вологу природним шляхом. У приміщеннях із бетонною підлогою хризантеми висаджують у місткі ящики, заповнюючи всі порожнечі між корінням зволоженою сумішшю торфу,

Для успішного збереження квітів у підвалі необхідно підтримувати сутінки або повну темряву, а також стабільну температуру в межах від 0 °C до +4 °C. Догляд під час такої зимівлі мінімальний, приблизно раз на місяць земляну грудку злегка зволожують з пульверизатора, щоб вона не пересихала остаточно. Якщо ж через коливання температури на кущі все ж почне з’являтися молода зелена поросль, її слід негайно зрізати, аби рослина не витрачала виснажливі сили до весняної пересадки.

Як зберігати викопані хризантеми у траншеях на ділянці

За відсутності підвалу або погребу викопані хризантеми можна успішно зберегти безпосередньо на садовій ділянці у спеціально облаштованому заглибленні. Для цього обирають найсухішу та найвищу місцину в саду, де немає ризику підтоплення або застою талої води, і викопують траншею завглибшки від 50 до 70 сантиметрів. Обрізані кущі з суцільною земляною грудкою щільно викладають на дно траншеї у один шар, після чого всі порожнечі між ними повністю засипають сухим торфом або тирсою.

Зверху траншею щільно накривають дошками чи шифером, а поверх цього настилу насипають товстий шар сухого опалого листя або соломи для надійної теплоізоляції. Насамкінець усю конструкцію закривають міцною захисною плівкою або руберойдом, щоб усередину не потрапляли зимові опади й тала вода. Навесні, після повного сходження снігу та відтавання ґрунту, траншею обережно розкопують, а збережені рослини повертають на постійне місце у квітнику.

Як зберігати хризантеми у горщиках, на балконі або у квартирі

Засклений балкон або лоджія вважаються ідеальним місцем для зимівлі контейнерних та горщикових хризантем. Головна умова для успішного збереження рослин — підтримання стабільної температури в межах від +2 °C до +8 °C. Перед закладкою на зберігання кущ обов’язково обрізають, залишаючи пеньки заввишки до десяти сантиметрів, і розміщують горщик у затіненому місці, подалі від прямих сонячних променів. Догляд полягає в мінімальному зволоженні, ґрунт злегка кроплять водою приблизно один раз на місяць, щоб коренева система не пересохла остаточно.

Тримати хризантему в теплій житловій кімнаті біля батарей центрального опалення вкрай небажано, адже сухе повітря й висока температура змусять рослину випустити слабкі пагони й виснажать її задовго до весни. За відсутності балкона чи погребу горщик із квіткою розміщують на найхолоднішому підвіконні в будинку (краще з північного боку) щільно до скла та подалі від радіаторів. Зволожують ґрунт дуже помірно і лише після повного просихання верхнього шару земли, забезпечуючи рослині максимально можливий прохолодний режим.

Головні помилки зберігання хризантем

Найпоширенішою причинною загибелі хризантем узимку є зовсім не низька температура, а надмірна вологість. Затоплення кореневої шийки та утворення льоду навколо підземної частини рослини перекривають доступ кисню й спричиняють швидке відмирання тканин. Через це навіть найморозостійкіші сорти вимерзають чи загнивають набагато швидше, ніж від впливу сухого сильного морозу.

Використання суцільної поліетиленової плівки або інших щільних матеріалів без вентиляційних отворів призводить до накопичення внутрішнього конденсату. Утворений парниковий ефект створює ідеальні умови для розвитку плісняви та гнилі. Без постійної циркуляції свіжого повітря кореневища й залишені пеньки швидко випрівають ще до настання справжніх зимових холодів.

Якщо викопані хризантеми занести в теплий підвал чи погріб до настання стабільних мінусових температур на вулиці, рослина не встигне перейти в стан природного спочинку. Тепле повітря спровокує передчасне виганяння слабких, витягнутих зелених пагонів, які виснажать усі запаси поживних речовин кореневища задовго до весняної посадки.

Новини партнерів