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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Як правильно зберігати крупи, щоб у домі завжди були гроші: метод наших бабусь

Народні прикмети про крупи є частиною української культурної спадщини й нагадують про важливість ощадливості, порядку та поваги до продуктів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як правильно зберігати крупи

Як правильно зберігати крупи / © www.freepik.com/free-photo

Наші предки вірили, що достаток у домі залежить не лише від праці, а й від того, як господарі ставляться до продуктів. Особливе місце в народних традиціях займали крупи, вони символізували ситість, добробут і достаток. Саме тому існували прості правила їхнього зберігання, яких дотримувалися багато поколінь. Хоча такі прикмети не мають наукового підтвердження, вони й сьогодні залишаються цікавою частиною української культури та домашніх традицій.

Чому крупи вважали символом достатку

З давніх-давен зерно було головним багатством родини. Якщо в коморі завжди були запаси гречки, пшона, пшениці чи рису, це означало, що сім’я не голодуватиме навіть у складні часи.

Саме тому господині намагалися ніколи не залишати банки з крупами порожніми. Вважалося, що повні ємності притягують достаток, а порожні можуть символізувати фінансові труднощі.

Як правильно зберігати крупи за народними прикметами

Наші бабусі пересипали крупи лише в чисті й сухі банки або полотняні мішечки. Перед тим, як засипати нову порцію, ємність обов’язково мили й добре висушували.

За народними повір’ями, не варто змішувати старі залишки з новою крупою. Спочатку використовували старий запас, а вже потім насипали свіжий. Вважалося, що така звичка допомагає підтримувати порядок не лише в коморі, а й у фінансових справах.

Також існувала традиція тримати запаси в охайному місці, де завжди чисто. Люди вірили, що безлад і бруд відлякують добробут.

Монета в банці — на достаток

Одним із найвідоміших народних звичаїв було покласти на дно банки з крупою чисту монету. Наші предки вірили, що вона символічно примножує достаток у домі.

Сьогодні цей звичай можна сприймати як цікаву сімейну традицію. Водночас монета не повинна контактувати з продуктом безпосередньо, якщо її не можна ретельно продезінфікувати. З практичної точки зору краще покласти її в невеликий чистий пакетик або використовувати лише як декоративний символ поруч із місцем зберігання запасів.

Практичні поради, щоб крупи довше залишалися свіжими

Окрім народних прикмет, існують і цілком практичні правила. Крупи бажано зберігати у герметичних скляних або харчових пластикових контейнерах із щільними кришками. Це захищає їх від вологи, сторонніх запахів і комах.

Ємності варто тримати в темній сухій шафі, подалі від плити та джерел тепла. Час від часу потрібно перевіряти запаси, щоб переконатися, що в них не з’явилися шкідники або ознаки псування.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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