Як правильно зберігати шоколад: у холодильнику чи за кімнатної температури — експерти дали однозначну відповідь
Зберігання шоколаду в холодильнику може негативно впливати на його смак та аромат.
Експерт із зберігання продуктів Джошуа Х’юстон зазначає, що холод створює несприятливі умови для вашого улюбленого десерту.
Він виділяє два головні аргументи проти зберігання шоколаду в холодильнику:
шоколад легко вбирає запахи інших продуктів;
холод погіршує смак, роблячи його менш насиченим і приємним.
Крім того, низькі температури можуть спричиняти появу білого нальоту на шоколаді, відомого як “цукрове посивіння”.
Як правильно зберігати шоколад
Найкращим місцем для зберігання є сухі кухонні шафи. Експерти радять дотримуватися кількох простих правил:
температура зберігання шоколаду має бути в межах 12–18 градусів;
уникати прямих сонячних променів, які знебарвлюють шоколад і погіршують його якість;
відкритий шоколад слід зберігати в герметичних контейнерах або загорнутим у фольгу, щоб мінімізувати контакт із повітрям і вологістю.
Отже, оптимальним варіантом для збереження свіжості, аромату та насиченого смаку шоколаду є сухе та помірно тепле місце вдома.