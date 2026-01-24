Як правильно зберігати та знезаражувати воду вдома під час відключень

Вода / © pexels.com

Реклама

Часті обстріли, перебої з електропостачанням і пошкодження критичної інфраструктури знову ставлять українців перед викликом — як не залишитися без води. Більшість родин уже мають звичку робити запаси, але сам факт наявності бутлів — не гарантія безпеки. Вода потребує правильного зберігання, регулярного оновлення та, за потреби, очищення.

ТСН.ua зібрав рекомендації щодо зберігання та очищення води.

Як зберігати воду вдома

Фахівці радять не обмежуватися однією великою ємністю. Краще мати кілька контейнерів різного об’єму. Це особливо актуально для родин, де є люди похилого віку або маленькі діти — важку бочку з водою вони просто не зможуть підняти.

Реклама

Під час зберігання питної води варто дотримуватися кількох простих правил:

використовувати лише ємності з харчового пластику або спеціальну тару для води;

за можливості обирати прозорі контейнери, щоб контролювати стан води;

тримати запаси подалі від сонячного світла та будь-яких джерел хімічного забруднення;

не залишати воду взимку на вулиці — у разі замерзання та відсутності опалення скористатися нею буде складно або неможливо.

Не рекомендується використовувати пляшки з-під молока або соків — залишки білків і цукрів створюють сприятливе середовище для бактерій. Також не варто брати тару з-під хімічних речовин, навіть якщо вона добре вимита.

Запаси води потрібно регулярно оновлювати. Питну воду бажано міняти кожні два–три дні, а технічну — раз на кілька місяців. Заводські бутлі з герметичною упаковкою можуть зберігатися довше, тож варто орієнтуватися на вказаний термін придатності.

Навіть у щільно закритих ємностях вода з часом може зіпсуватися, тому раз на місяць варто перевіряти як саму воду, так і тару. Якщо змінився колір, з’явився осад або неприємний запах — запас потрібно одразу замінити. Повну заміну всіх запасів фахівці радять робити щонайменше раз на пів року.

Реклама

Для щоденного вживання краще використовувати бутильовану воду, яка пройшла очищення та відповідає санітарним нормам. Оптимальна температура зберігання — від 10 до 21°C.

Після відкриття бутля воду бажано використати протягом 7–10 днів. Для цього краще застосовувати помпи або кулери — так зменшується ризик забруднення.

Скільки води потрібно на день

За рекомендаціями фахівців, одній дорослій людині в середньому необхідно близько трьох літрів питної води на добу. Окрім цього, ще 10–12 літрів щодня потрібні для приготування їжі, миття рук, чищення зубів та інших побутових і гігієнічних потреб.

Найпростіший спосіб підготуватися до можливих відключень — завчасно сформувати запас води щонайменше на три доби для кожного члена родини.

Реклама

Окремо слід враховувати потреби домашніх тварин — обсяг води залежить від їхнього розміру та фізіологічних особливостей.

Як безпечно знезаразити воду в домашніх умовах

У Міністерстві охорони здоровʼя України наголошують: перед будь-яким знезараженням воду обов’язково потрібно оцінити за зовнішнім виглядом і запахом, адже не кожну воду взагалі можна зробити придатною для пиття.

Передусім радять набрати приблизно третину пляшки води та інтенсивно її струсити. Якщо на поверхні з’являється піна, таку воду категорично заборонено використовувати для пиття. Далі слід звернути увагу на запах. За наявності хімічного, бензинового, гнильного або будь-якого іншого різкого чи підозрілого запаху воду не можна вживати. Важливий і колір: безпечна питна вода має бути прозорою та без стороннього забарвлення. Лише після такої первинної оцінки можна переходити до знезараження.

Найнадійнішим способом знезараження води МОЗ називає кип’ятіння. Воду рекомендують кип’ятити щонайменше 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтуючи осад. Зберігати кип’ячену воду слід у чистій закритій тарі, а за можливості — додатково пропустити її через побутовий фільтр. У міністерстві підкреслюють: чим довше триває кип’ятіння, тим більше патогенів знищується.

Реклама

Ще одним дозволеним способом знезараження є використання спеціальних таблеток з активним хлором, призначених саме для очищення води. Такі препарати додають у воду згідно з інструкцією, після чого зазвичай потрібно зачекати від 30 до 60 хвилин, поки вода стане придатною для споживання. МОЗ окремо наголошує, що ці засоби розраховані на конкретний об’єм води — порушення дозування може бути небезпечним.

Активоване вугілля застосовують для усунення неприємного запаху та незначних домішок. На один літр води потрібно близько п’яти таблеток вугілля, які попередньо подрібнюють. Порошок загортають у марлю або тканину, щоб частинки не потрапили у воду. Процес очищення таким способом триває щонайменше вісім годин.

Для невеликих об’ємів води допускається використання марганцівки. На літр води додають 1–2 грами розчину або кілька кристалів — рідина має набути блідо-рожевого кольору. Після цього воду відстоюють приблизно 30 хвилин і акуратно проціджують, залишаючи осад на дні. У міністерстві застерігають: яскраво-рожевий колір води свідчить про надмірну концентрацію і може призвести до проблем із травленням.

Спиртовий розчин йоду МОЗ радить використовувати лише у крайніх випадках, коли інших способів знезараження немає. Для цього достатньо кількох крапель на літр води, після чого потрібно зачекати до години перед вживанням. За можливості таку воду рекомендують додатково профільтрувати. При цьому людям із захворюваннями щитоподібної залози у міністерстві радять утриматися від споживання води з йодом, особливо на регулярній основі.

Реклама

Нагадаємо, експерт пояснив, чому категорично не можна гріти цеглу на газу для обігріву домівки.