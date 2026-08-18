Як правильно збирати гриби / © Unsplash

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Грибний сезон приваблює до лісу багатьох любителів «тихого полювання». Знайшовши хороший гриб, люди часто замислюються: чи потрібно зрізати його ножем біля основи, чи краще обережно викрутити з ґрунту. Навколо цього питання роками точаться суперечки, однак насправді для самої грибниці різниця між цими способами не така принципова, як часто вважають. Головне — не пошкоджувати лісову підстилку, не руйнувати грибницю та не виривати гриби грубо разом із великим шматком ґрунту.

Зрізати гриб ножем чи викрутити

Якщо гриб має щільну ніжку і добре тримається в ґрунті, його можна обережно викрутити, злегка повертаючи навколо осі та витягуючи вгору. Після цього місце, де ріс гриб, бажано прикрити лісовою підстилкою.

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Інший поширений спосіб — зрізати гриб ножем біля основи ніжки. Він особливо зручний, коли гриб росте групою або його складно дістати, не пошкодивши навколишній ґрунт.

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Твердження, що після зрізання грибниця обов’язково загине, — міф. Гриб, який ми збираємо, є лише плодовим тілом, а основна частина грибного організму — грибниця, знаходиться в ґрунті або іншому субстраті. Саме вона продовжує існувати після того, як гриб зірвали чи зрізали.

Чому важливо не виривати гриби разом із землею

Найбільшої шкоди можна завдати не самим способом відокремлення гриба, а грубим поводженням із місцем його зростання. Якщо разом із ніжкою виривається великий шматок ґрунту, моху або лісової підстилки, порушується структура середовища, у якому живе грибниця.

Тому, якщо ви обираєте викручування, робити це потрібно акуратно, без різких рухів. Не слід розгрібати землю навколо кожного гриба палицею чи спеціально розкопувати ділянку, намагаючись знайти якомога більше плодових тіл.

Після збору місце бажано прикрити листям або хвоєю. Це допомагає зберегти природні умови в лісовій підстилці.

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Який спосіб кращий для різних грибів

Універсального правила «тільки зрізати» або «тільки викручувати» для всіх видів грибів немає. Метод можна обирати залежно від конкретного гриба, його будови та умов, у яких він росте.

Трубчасті гриби, такі як білі гриби, підберезники та підосичники, часто зручно зрізати ножем. Так гриб легше очистити від землі, а навколишній ґрунт залишається практично непорушеним.

Пластинчасті гриби також можна акуратно зрізати або викручувати. Якщо ніжка легко відділяється від ґрунту, обережне викручування не становить проблеми. Важливіше не розтоптувати молоді гриби поруч і не пошкоджувати лісову підстилку.

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