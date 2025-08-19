ТСН у соціальних мережах

Як правильно збирати й готувати гриби, щоб уникнути отруєння: поради, які не можна ігнорувати

Кінець літа традиційно відкриває грибний сезон, особливо після рясних дощів. У цей час у лісах з’являється велика кількість грибів, проте разом із можливістю зібрати смачний урожай зростає й ризик отруєння.

Віра Хмельницька
Як правильно збирати й готувати гриби

Як правильно збирати й готувати гриби / © www.freepik.com/free-photo

Фахівці Держпродспоживслужби нагадують про головні правила, які допоможуть уникнути небезпеки отруєння грибами. Дотримання цих порад збереже здоров’я у грибний сезон. Про це пише ресурс gordonua.com.

Які найголовніші правила безпеки під час збирання грибів

  • Не збирайте невідомих грибів, навіть один неправильний гриб може бути небезпечним для здоров’я.

  • Будьте обережні з пластинчастими грибами. Саме серед них найчастіше трапляються отруйні види.

  • Не беріть перестиглих чи дуже молодих грибів. У перезрілих накопичуються токсини, а в молодих часто не видно характерних ознак.

  • Уникайте грибів із небезпечних територій. Не збирайте їх поблизу трас, промислових зон чи на радіаційно забруднених землях, гриби легко вбирають важкі метали та шкідливі речовини.

  • Під час спеки не ходіть збирати гриби. У посушливу погоду вони втрачають вологу й накопичують отруйні сполуки.

  • Перед приготуванням уважно передивіться всі зібрані гриби, якщо щось турбує, то треба обов’язково викинути сумнівний гриб.

  • Не вживайте гриби сирими, бо це вкрай небезпечно не лише для здоров’я, а й для життя.

Як правильно готувати лісові гриби

Щоб мінімізувати ризик отруєння, експерти з безпеки харчування радять дотримуватися декількох рекомендацій.

  • Ретельно промийте гриби.

  • Варіть їх щонайменше три рази у підсоленій воді по 30 хвилин, щоразу зливаючи бульйон.

  • Використовувати грибний відвар для їжі не можна, його треба висипати.

  • Готові страви з грибів зберігайте лише в емальованому посуді у холодильнику, не довше однієї доби.

Дотримання цих простих порад може врятувати життя. Гриби — корисний і смачний продукт, але неправильне збирання та приготування може призвести до вкрай серйозних наслідків.

