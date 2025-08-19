Як правильно збирати й готувати гриби, щоб уникнути отруєння: поради, які не можна ігнорувати

Як правильно збирати й готувати гриби / © www.freepik.com/free-photo

Фахівці Держпродспоживслужби нагадують про головні правила, які допоможуть уникнути небезпеки отруєння грибами. Дотримання цих порад збереже здоров’я у грибний сезон. Про це пише ресурс gordonua.com.

Які найголовніші правила безпеки під час збирання грибів

Не збирайте невідомих грибів, навіть один неправильний гриб може бути небезпечним для здоров’я.

Будьте обережні з пластинчастими грибами. Саме серед них найчастіше трапляються отруйні види.

Не беріть перестиглих чи дуже молодих грибів. У перезрілих накопичуються токсини, а в молодих часто не видно характерних ознак.

Уникайте грибів із небезпечних територій. Не збирайте їх поблизу трас, промислових зон чи на радіаційно забруднених землях, гриби легко вбирають важкі метали та шкідливі речовини.

Під час спеки не ходіть збирати гриби. У посушливу погоду вони втрачають вологу й накопичують отруйні сполуки.

Перед приготуванням уважно передивіться всі зібрані гриби, якщо щось турбує, то треба обов’язково викинути сумнівний гриб.

Не вживайте гриби сирими, бо це вкрай небезпечно не лише для здоров’я, а й для життя.

Як правильно готувати лісові гриби

Щоб мінімізувати ризик отруєння, експерти з безпеки харчування радять дотримуватися декількох рекомендацій.

Ретельно промийте гриби.

Варіть їх щонайменше три рази у підсоленій воді по 30 хвилин, щоразу зливаючи бульйон.

Використовувати грибний відвар для їжі не можна, його треба висипати.

Готові страви з грибів зберігайте лише в емальованому посуді у холодильнику, не довше однієї доби.

Дотримання цих простих порад може врятувати життя. Гриби — корисний і смачний продукт, але неправильне збирання та приготування може призвести до вкрай серйозних наслідків.