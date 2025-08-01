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Як правильно звернутися до Бога в Яблучний Спас: молитви, привітання для рідних та друзів, листівки
Спасівка — особливий період для вірян. Починається вона з Медового Спасу (1 серпня) і закінчується Горіховим (16 серпня). Яблучний Спас (Другий) українці святкують 6 серпня. Традиційно цього дня освячують яблука з нового урожаю, а також груші та інші фрукти.
В Яблучний Спас читають особливі молитви, які допомагаєть зміцнити свою віру в Бога, зцілитися і отримати божественний захист.
Як звертатися до Бога в Яблучний Спас: дві сильні молитви
Молитва, яку читають під час освячення дарів
Господи Боже, Творче Неба і Землі,
Прийми цей плід, що ми Тобі сьогодні приносимо,
Освяти його силою Твого Святого Духа,
Щоб він став нам на здоров’я, на радість і на добробут.
Благослови цей дар, дарований Тобою,
Захисти нас від усякого зла і недуги,
Подаруй миру й благодаті нашим серцям,
І допоможи жити в Твоїй волі щодня.
Амінь.
Молитва про здоров’я і захист
Преображення Господнє, світле свято Твоє,
Благослови наші домівки, родини і серця,
Захисти від лиха, від хвороб і спокус,
Даруй нам міцне здоров’я та мир у душі,
Наповни наші життя любов’ю і добробутом,
Нехай Твоя свята сила супроводжує нас щодня,
І допомагає долати всі труднощі.
Слава Тобі, Господи, нині і повсякчас і на віки віків.
Амінь.
Привітання з Яблучним Спасом: проза, листівки
Вітаю з Яблучним Спасом!
Нехай це світле свято принесе у ваш дім здоров’я, радість і добробут. Нехай благословенний плід дарує сили, а серце наповнюється миром і любов’ю!
З Яблучним Спасом!
Бажаю вам міцного здоров’я, щедрих врожаїв і тепла у родині. Нехай кожен день буде сповнений світлом і Божою ласкою!
Щасливого Яблучного Спаса!
Нехай цей день освятить ваші домівки, подарує захист і гармонію. Бажаю миру в душі, сили для звершень і щасливих моментів у житті.
З Яблучним Спасом вітаю!
Нехай яблука, освячені в цей день, принесуть здоров’я, силу і благословення у ваше життя. Бажаю радості, тепла і Божої підтримки завжди!
Вітаю зі святом Яблучного Спаса!
Нехай Господь оберігає вас і ваших близьких, дарує щастя, міцне здоров’я та душевний спокій. Зичу добробуту, любові і світлих надій!