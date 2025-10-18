ТСН у соціальних мережах

Як прочистити будь-яке засмічення в раковині чи ванні: покрокова інструкція

Засмічення в раковині — поширена осіння проблема, але вирішити її можна без дорогих засобів. Експерти з сантехніки розповіли про найпростіший перший крок для прочищення труб, який доступний кожному і не потребує великих витрат.

Засмічення

Засмічення / © Freepik

Засмічення в раковинах та зливах стають справжнім головним болем. Жир від готування, волосся та залишки їжі створюють щільні корки, і рука сама тягнеться до агресивної хімії. Проте, як виявилося, професійні сантехніки радять зовсім інше.

Про це пише Express.

Перш ніж бігти в магазин за хімією чи змішувати соду з оцтом, зробіть найпростішу дію, яку одноголосно рекомендували всі сім експертів, — використовуйте окріп.

«Для початку вилийте в злив чайник окропу», — радить Олівія Янг, спеціалістка з прибирання.

Це допомагає розтопити жир та мильний наліт, які є причиною більшості засмічень. Експерти радять лити воду повільно, у 2-3 етапи, щоб вона встигла подіяти. Якщо є підозра на жировий корок, можна спочатку додати у злив трохи засобу для миття посуду, а потім залити окропом.

Шість із семи експертів підтримали знаменитий «народний» метод: засипати в злив пів склянки соди, залити пів склянки оцту, дати пошипіти 5-10 хвилин, а потім промити великою кількістю окропу. Цей спосіб дійсно може допомогти розпушити сміття. Однак один із фахівців виступив категорично проти.

Джесс Томас з Drainage Central попереджає: «Якщо залишити ці речовини в каналізації занадто довго, вони можуть затвердіти і погіршити засмічення, а кислотність оцту може призвести до корозії старих металевих труб».

Найбільше застережень в експертів викликають агресивні хімічні засоби.

Фахівці попереджають: при надмірному використанні вони може роз’їсти пластикові труби. Але найгірше те, що якщо засіб не розчинить корок одразу, його кристали можуть затвердіти в трубі, як цемент, створюючи ще більше засмічення.

У такому випадку, ймовірно, доведеться повністю міняти трубу. Експерти радять, якщо вже й використовувати хімію, то обирати безпечніші засоби на основі ферментів.

Усі фахівці сходяться на думці, що найкращий спосіб уникнути проблем — це регулярна профілактика. Раз на місяць виливайте у злив чайник окропу, щоб розчинити накопичений жир.

Використовуйте на кухні сіточки для раковини, а у ванній — спеціальні заглушки, які затримують волосся. Ці прості кроки допоможуть заощадити ваші гроші та нерви в майбутньому.

Нагадаємо, експерти з прибирання поділилися простим секретом, як надовго зберегти блиск кранів у ванній та на кухні. За їхніми словами, для цього потрібно натерти попередньо вимитий та висушений кран звичайною парафіновою свічкою або воском, а потім відполірувати його м’якою тканиною.

Такий спосіб створює на поверхні тонку водовідштовхувальну плівку, яка запобігає утворенню вапняного нальоту та плям від води, завдяки чому блиск може триматися до трьох місяців.

