Як прочистити забитий злив за допомогою засобу, який є у всіх вдома

Засмічення в раковині – поширена проблема / © pexels.com

Реклама

Забитий злив — одна з найпоширеніших побутових проблем, з якою стикаються майже всі. Щоб уникнути неприємних запахів і застою води, важливо регулярно чистити стік.

Є кілька простих і ефективних способів, які допоможуть легко впоратися із засміченням, не вдаючись до дорогих хімічних засобів чи послуг сантехніка, пише Newsweek.

Як це зробити

Потрібно дочекатися, поки вода стече. Якщо злив заблокований повністю, воду потрібно вибрати вручну. Труба має бути сухою, щоб порошок не прилипав до стінок

Потім зніміть захисну сітку та обережно висипте одну склянку прального порошку прямо в зливну трубу

Налийте туди ж склянку гарячої води і одразу закрийте злив пробкою

Залиште засіб щонайменше на годину. Якщо ситуація складна, краще залишити порошок у трубі на всю ніч

Реклама

Новини партнерів