Як прочистити забитий злив за допомогою засобу, який є у всіх вдома

Звичайний пральний порошок може впоратися з жиром і брудом у трубах не гірше за спеціальні засоби.

Засмічення в раковині – поширена проблема

Засмічення в раковині – поширена проблема

Забитий злив — одна з найпоширеніших побутових проблем, з якою стикаються майже всі. Щоб уникнути неприємних запахів і застою води, важливо регулярно чистити стік.

Є кілька простих і ефективних способів, які допоможуть легко впоратися із засміченням, не вдаючись до дорогих хімічних засобів чи послуг сантехніка, пише Newsweek.

Як це зробити

  • Потрібно дочекатися, поки вода стече. Якщо злив заблокований повністю, воду потрібно вибрати вручну. Труба має бути сухою, щоб порошок не прилипав до стінок

  • Потім зніміть захисну сітку та обережно висипте одну склянку прального порошку прямо в зливну трубу

  • Налийте туди ж склянку гарячої води і одразу закрийте злив пробкою

  • Залиште засіб щонайменше на годину. Якщо ситуація складна, краще залишити порошок у трубі на всю ніч

