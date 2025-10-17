Як продовжити цвітіння хризантем аж до снігу і морозів: прості поради від фахівців

Хризантеми. / © Getty Images

Реклама

Хризантеми – осінні квіти, відомі своїми яскраво-помаранчевим, іржаво-червоним та гірчично-жовтим відтінкам.

Як зберегти цвітіння цих квітів протягом усього сезону, повідомили експерти видання Martha Stewart.

Перш за все уникайте купівлі тих квітів, які вже повністю розцвіли. Купівля квітів з багатьма бутонами дасть їм більше часу повільно цвісти на вашому ґанку.

Реклама

Хризантеми, які продаються восени, можуть бути морозостійкими, але більшість із них вважаються однорічними рослинами. Саме тому найкраще пересадити її разом із горщиком у більший кашпо чи контейнер як тільки принесете її додому.

Догляд за хризантемами

Освітлення

Хризантеми віддають перевагу частковому сонці та люблять отримувати його від 4 до 6 годин на день. Тому ці квіти слід тримати подалі від прямих сонячних променів. Особливо - від полудня до кінця дня, коли сонячне світло може стати дуже теплим.

Достатнє сонячне світло та контроль температури зменшують стрес, допомагаючи квітам залишатися міцними.

Реклама

Поливання

Перевіряйте верхній шар ґрунту, аби переконатися, що рослинам достатньо вологи. Поливати хризантеми слід біля основи рослини, коли вона висихає, щоб запобігти в’яненню та пошкодженню квітів.

Садівники наголосили, що хризантеми, що ростуть у горщиках біля вхідних дверей чи під навісом даху особливо схильні до пересихання, бо рідше отримують воду з природних опадів.

Важливо стежити, аби у горщику не затримувалася вода. Її важливо злити, якщо вона залишилася на поверхні землі. Хризантеми погано ростуть, коли коріння довго перебуває у воді.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ять місць, де ніколи не варто садити хризантеми. Садіння їх у неправильному місці може зробити ці рослини вразливішими до шкідників, кореневої гнилі та інших стресових факторів, які впливають на їхні зростання і квітнення.