ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Як проростити розсаду всього за 10 годин: секретний метод

Проростити насіння за 10 годин можна, пошкодивши його тверду оболонку та застосувавши контрастні температури.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Насіння перед пророщуванням потрібно замочити

Насіння перед пророщуванням потрібно замочити / © Pixabay

Замість того щоб чекати до 10 днів, ви побачите перші паростки вже за 10 годин. Усе можна зробити без ґрунту й банок, що дає змогу заощадити гроші.

Про це пише ProstoWay.

Метод ґрунтується на легкому пошкодженні оболонки насінини та стимулюванні її різкою зміною температур.

Для процедури знадобляться:

  • невеликі ножиці

  • ватні диски

  • поліетиленовий пакет

  • дві ємності — з гарячою та дуже холодною водою

Покрокова інструкція:

  • Обережно зріжте гострий кінчик насінини — це допоможе порушити цілісність твердої оболонки.

  • Загорніть насіння у вологий ватний диск.

  • Коротко занурте диск у гарячу воду (приблизно на 3 секунди), після чого відтисніть.

  • Одразу перемістіть його в холодну воду на 5 секунд і знову відтисніть.

  • Повторіть цикл ще кілька разів, чергуючи температуру.

  • Помістіть вологий диск у невелику ємність, накрийте пакетом і поставте в тепле темне місце з температурою близько 24–25 °C.

Цей метод підходить для помідорів, перцю, гороху й інших городніх рослин. Перевагою такого способу є те, що під час проростання насінню менше загрожують хвороби й шкідники, а дорослі рослини гарантовано дадуть кращий урожай.

Раніше ми писали про причини, чому насіння не проростає. Більше про це дізнайтеся у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie