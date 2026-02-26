- Дата публікації
Як проростити розсаду всього за 10 годин: секретний метод
Проростити насіння за 10 годин можна, пошкодивши його тверду оболонку та застосувавши контрастні температури.
Замість того щоб чекати до 10 днів, ви побачите перші паростки вже за 10 годин. Усе можна зробити без ґрунту й банок, що дає змогу заощадити гроші.
Про це пише ProstoWay.
Метод ґрунтується на легкому пошкодженні оболонки насінини та стимулюванні її різкою зміною температур.
Для процедури знадобляться:
невеликі ножиці
ватні диски
поліетиленовий пакет
дві ємності — з гарячою та дуже холодною водою
Покрокова інструкція:
Обережно зріжте гострий кінчик насінини — це допоможе порушити цілісність твердої оболонки.
Загорніть насіння у вологий ватний диск.
Коротко занурте диск у гарячу воду (приблизно на 3 секунди), після чого відтисніть.
Одразу перемістіть його в холодну воду на 5 секунд і знову відтисніть.
Повторіть цикл ще кілька разів, чергуючи температуру.
Помістіть вологий диск у невелику ємність, накрийте пакетом і поставте в тепле темне місце з температурою близько 24–25 °C.
Цей метод підходить для помідорів, перцю, гороху й інших городніх рослин. Перевагою такого способу є те, що під час проростання насінню менше загрожують хвороби й шкідники, а дорослі рослини гарантовано дадуть кращий урожай.
