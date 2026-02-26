Як проростити розсаду всього за 10 годин: секретний метод

Насіння перед пророщуванням потрібно замочити / © Pixabay

Реклама

Замість того щоб чекати до 10 днів, ви побачите перші паростки вже за 10 годин. Усе можна зробити без ґрунту й банок, що дає змогу заощадити гроші.

Про це пише ProstoWay.

Метод ґрунтується на легкому пошкодженні оболонки насінини та стимулюванні її різкою зміною температур.

Реклама

Для процедури знадобляться:

невеликі ножиці

ватні диски

поліетиленовий пакет

дві ємності — з гарячою та дуже холодною водою

Покрокова інструкція:

Обережно зріжте гострий кінчик насінини — це допоможе порушити цілісність твердої оболонки.

Загорніть насіння у вологий ватний диск.

Коротко занурте диск у гарячу воду (приблизно на 3 секунди), після чого відтисніть.

Одразу перемістіть його в холодну воду на 5 секунд і знову відтисніть.

Повторіть цикл ще кілька разів, чергуючи температуру.

Помістіть вологий диск у невелику ємність, накрийте пакетом і поставте в тепле темне місце з температурою близько 24–25 °C.

Цей метод підходить для помідорів, перцю, гороху й інших городніх рослин. Перевагою такого способу є те, що під час проростання насінню менше загрожують хвороби й шкідники, а дорослі рослини гарантовано дадуть кращий урожай.

Раніше ми писали про причини, чому насіння не проростає. Більше про це дізнайтеся у новині.