Волога у підвалі

Для багатьох власників заміських ділянок льох або підвал є не просто технічним приміщенням, а життєво важливим сховищем для врожаю, солінь та сімейних запасів.

Якщо в підвалі з’являється вікова вогкість, конденсат на стінах і стійкий затхлий запах стрімко розвивається стрімко, погрожуючи не лише продуктам, а й самій конструкції сховища.

Чому в льоху «плачуть» стіни

Яка ж причина вологого погребу, підвалу? Конденсат на стелі та на стінах найчастіше утворюється не через протікання, як часто помилково вважають, а через різницю температур. Тепле вологе повітря, насичене випарами від овочів та ґрунту, зустрічається з холодною поверхнею стелі або стін і миттєво перетворюється на краплі води. Ця ситуація особливо посилюється за відсутності належного утеплення перекриття та недостатньої вентиляції.

Для визначення серйозності проблеми, якщо під рукою немає спеціального приладу гігрометра, можна скористатися простими, але точними народними способами. Один із них — це холодна скляна пляшка з водою. Достатньо поставити її в льох на 10 –15 хвилин, якщо на стінках швидко з’являться краплі, це свідчить про те, що вологість явно перевищує норму. інший спосіб — свічка, у сухому приміщенні полум’я злегка колихається, тоді як у перезволоженому — горітиме рівно і тьмяно.

Як просушити погріб в домашніх умовах

Ефективним та перевірений десятиліттями метод боротьби з вогкістю є обробка льоху гарячим димом. Для цього беруть старе металеве відро, у дні та стінках якого заздалегідь роблять безліч невеликих отворів (приблизно 3 –5 мм). Відро наповнюють деревним вугіллям, яке розпалюють на вулиці до рівномірного тління, і акуратно опускають його в льох на міцній мотузці, підвішуючи на півметра вище за рівень підлоги.

Після того, як відро з тліючим вугіллям встановлено, двері льоху щільно зачиняють і залишають на кілька годин.

Важливо, під час цієї процедури перебувати всередині льоху категорично не можна через виділення чадного газу. Після завершення горіння льох не відкривають ще протягом двох днів. За цей час гаряче повітря та дим просушать стіни, знищать спори плісняви та нейтралізують затхлі запахи. Багато дачників стверджують, що після такої обробки вогкість зникає буквально за годину — тільки дим проникає в кожен куточок.

Як зменшити вологість в підвалі за допомогою техніки

Якщо робота з вугіллям здається надто ризикованою, альтернативою може стати побутовий осушувач повітря.

Але перед його використанням слід дотриматися важливих підготовчих кроків — льох потрібно повністю звільнити, вимити всі поверхні та обов’язково обробити їх розчином мідного купоросу (100 г на 1 л води), щоб знищити наявні осередки грибка. Лише після такої дезінфекції можна включати осушувач і залишати його працювати, поки рівень вологості не прийде в норму, на що зазвичай може піти кілька днів.

Справжній захист — у профілактиці

Обидва методи, і традиційний, і сучасний, дають швидкий, але тимчасовий результат. Щоб вогкість не повернулася вже за місяць, важливо усунути її першопричину.

Утеплення стельового перекриття, гідроізоляція стін та організація правильної вентиляції (наприклад, встановлення припливно-витяжної системи з двома трубами) є ключовими заходами, які справді забезпечать сухість на довгі роки.