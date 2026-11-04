Як провітрювати квартиру взимку без втрати тепла: правило 5 хвилин, яке допоможе уникнути цвілі

Як правильно провітрювати квартиру взимку, щоб не було цвілі / © Credits

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У холодну пору року неправильне провітрювання може призвести до накопичення вологи та появи цвілі у квартирі. Німецькі фахівці пояснили, скільки хвилин потрібно тримати вікна відчиненими взимку, щоб забезпечити приплив свіжого повітря та не охолодити приміщення.

Про це повідомило видання jurnalul.ro.

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Взимку багато людей намагаються якомога рідше відчиняти вікна, щоб зберегти тепло. Інші, навпаки, залишають їх у режимі провітрювання на кілька годин. Однак обидва підходи можуть бути неефективними.

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Як пояснюють фахівці німецької платформи з енергоефективності co2online, найкращий спосіб оновити повітря в оселі — повністю відчиняти вікна на короткий час кілька разів на день.

Скільки хвилин провітрювати квартиру взимку

Тривалість провітрювання залежить від температури надворі. Що холодніше повітря, то швидше відбувається повітрообмін.

За рекомендаціями co2online, вікна варто залишати відчиненими протягом такого часу:

Грудень, січень і лютий — приблизно 5 хвилин.

Березень і листопад — близько 10 хвилин.

Квітень і вересень — 15 хвилин.

Травень і жовтень — 20 хвилин.

Червень, липень і серпень — 30 хвилин.

Найшвидше повітря оновлюється, якщо створити протяг, відчинивши вікна на протилежних сторонах помешкання. Якщо такої можливості немає, провітрювання може тривати трохи довше.

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Чому не варто залишати вікно прочиненим надовго

За словами представника Центральної асоціації німецьких фахівців із сантехніки, опалення та кондиціонування Франка Вагніца, тривале провітрювання через відкинуте вікно взимку має суттєві недоліки.

Через невеликий отвір до кімнати надходить мало свіжого повітря, натомість тепло поступово втрачається. Крім того, охолоджується стіна навколо вікна, на якій може накопичуватися конденсат. Це створює сприятливі умови для появи цвілі.

Фахівці також радять вимикати опалення на час провітрювання, а після зачинення вікон знову його вмикати. Водночас температура в кімнатах не повинна опускатися нижче 16 градусів, оскільки це підвищує ризик утворення цвілі.

Як часто потрібно провітрювати квартиру

Експерти co2online рекомендують повністю провітрювати житло три-чотири рази на день незалежно від пори року. Особливо важливо робити це вранці після пробудження, перед сном, а також після душу, приготування їжі та сушіння білизни.

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У приміщеннях, де люди проводять багато часу, бажано оновлювати повітря кожні дві години.

Важливо також контролювати рівень вологості. Оптимальним вважається показник від 40 до 60%. Перевірити його можна за допомогою гігрометра.

Надлишкова волога накопичується в оселі не лише під час побутових справ, а й через дихання людей. За інформацією co2online, доросла людина за ніч може виділити до одного літра води у вигляді вологи.

Якщо її вчасно не виводити з приміщення, вона осідає на холодних поверхнях, що може спричинити появу цвілі. Окрім пошкодження стін і меблів, цвіль здатна погіршувати перебіг алергії та астми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конденсат на вікнах і цвіль на стінах можуть з’являтися не лише через холодну погоду. Деякі звичні способи прибирання створюють додаткову вологість у приміщенні.

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