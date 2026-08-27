Як прожарити чавунну сковорідку: як правильно це зробити і навіщо використовують сіль

Чавунна сковорідка

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Чавунні сковорідки цінують за міцність і довговічність, однак з часом на них можуть накопичуватися пригорілі залишки їжі, а за неправильного зберігання — з’являтися іржа. Щоб повернути посуду чисту поверхню та захистити метал, його можна очистити, добре висушити й заново обробити олією.

Один зі способів очищення — прожарювання сковорідки із кухонною сіллю. Сіль допомагає прибрати частину забруднень і залишків їжі, після чого поверхню змащують тонким шаром олії. Проте якщо сковорідка сильно заіржавіла, однієї солі недостатньо — іржу спочатку потрібно видалити механічно, а потім відновити захисний шар чавуну.

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Навіщо прожарювати чавунну сковорідку із сіллю

Прожарювання із сіллю використовують насамперед для очищення поверхні чавуну від залишків їжі, жиру та інших забруднень. Крупинки солі діють як м’який абразив і допомагають відокремити те, що залишилося на поверхні після звичайного миття.

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Водночас сіль не відновлює захисне покриття чавуну і не є повноцінним засобом проти іржі. Якщо під час очищення вона набуває рудуватого або темного кольору, це може бути пов’язано з частинками забруднень та поверхневої іржі, що відокремилися від металу. Тому після очищення сковорідку потрібно добре висушити та змастити тонким шаром олії.

Якщо ж на посуді є значна іржа, одного прожарювання із сіллю недостатньо — пошкоджені ділянки спочатку очищають механічно, а потім відновлюють захисний шар.

Як очистити чавунну сковорідку сіллю

Спочатку сковорідку вимийте теплою водою. Можна використовувати невелику кількість звичайного м’якого засобу для посуду — сучасний засіб не знищує нормально сформоване захисне покриття чавуну. Посудомийну машину використовувати не можна.

Після миття сковорідку одразу витріть насухо. Щоб остаточно видалити вологу, її можна кілька хвилин прогріти на слабкому вогні.

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Далі порядок такий:

На сухе дно насипте шар звичайної кухонної солі.

Поставте сковорідку на плиту і прогрівайте близько 10 хвилин, періодично перемішуючи сіль.

Вимкніть плиту та дайте посуду трохи охолонути.

Обережно висипте сіль і більше не використовуйте її для приготування їжі.

Протріть поверхню сухим паперовим рушником або тканиною.

Нанесіть дуже тонкий шар рослинної олії.

Олії потрібно зовсім небагато. Після розтирання поверхня не повинна залишатися мокрою або липкою.

Для догляду та відновлення чавуну підходить звичайна рослинна олія, найкраще використовувати рафіновану соняшникову олію. Нанесіть її тонким шаром усередині сковорідки, а якщо відновлюєте весь посуд — також із зовнішнього боку. Важливо не переборщити, надлишок олії після нагрівання може утворити липку поверхню.

Що робити, якщо сковорідка заіржавіла

Якщо на чавуні вже є помітна іржа, одного прожарювання із сіллю недостатньо.

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Фахівці рекомендують потерти заіржавілі ділянки сталевою мочалкою, потім вимити сковорідку теплою водою із засобом для посуду та повністю висушити. Металеву мочалку використовують саме для відновлення іржавого посуду, а не для регулярного миття.

Після видалення іржі потрібно заново сформувати захисне покриття.

Як відновити захисний шар сковорідки, якщо він пошкоджений

Якщо після видалення іржі або сильного очищення чавун місцями залишився без захисного покриття, сковорідку потрібно заново просезонувати. Для цього чистий і повністю сухий посуд дуже тонко змастіть рослинною олією з усіх боків — усередині, зовні та на ручці. Потім ретельно витріть надлишок, олія не повинна стікати або збиратися краплями.

Розігрійте духовку до 230–260 °C, поставте чавунну сковорідку на решітку догори дном і залиште приблизно на 1 годину. Після цього вимкніть духовку та дайте посуду охолонути всередині. Під дією високої температури тонкий шар олії полімеризується та утворює на чавуні тверде захисне покриття, яке зменшує ризик іржавіння та покращує властивості поверхні.

Чи потрібно прожарювати сковорідку після кожного миття

Ні. Для звичайного щоденного догляду фахівці рекомендують вимити, добре висушити та нанести тонкий шар олії. Повноцінне годинне сезонування в духовці потрібне тоді, коли захисне покриття істотно пошкоджене або сковорідку очищали від іржі.

Сіль також не потрібно прожарювати після кожного використання. Якщо до сковорідки сильно пристала їжа, її можна прибрати щіткою або спеціальним скребком, у складних випадках потрібно прокип’ятити в сковорідці трохи води протягом 3–5 хвилин, а після охолодження очистити поверхню.

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