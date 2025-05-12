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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Як прибрати бруд всередині барабану пральної машини: кидаєте 80 г — і буде сяяти чистотою

Бажаєте, щоб ваша пральна машина знову виглядала як нова і блищала чистотою? Виявляється, це просте завдання, яке можна виконати за допомогою кількох доступних інгредієнтів. Завдяки цьому ваш побутовий помічник знову працюватиме ефективно й бездоганно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що додати в пральну машину для очищення барабану

Що додати в пральну машину для очищення барабану / © Freepik

За допомогою доступних інгредієнтів, які можна знайти на кухні, ваша техніка знову буде сяяти чистотою, а всі відкладення легко вийдуть у вигляді темних пластівців.

Як в домашніх умовах почистити барабан пральної машини

Бюджетний та простий метод очищення пральної машини передбачає використання лише кількох доступних інгредієнтів. Потрібно насипати 80 грамів лимонної кислоти в барабан, а потім змішати 400 мл 9%-го оцту та одну столову ложку харчової соди в ємності об’ємом не менше літра. Під час змішування почнеться активна реакція, що є нормальним процесом.

Після того, як розчин ретельно перемішаний, 2/3 його потрібно вилити в барабан, а решту — в відсік для порошку. Далі встановіть максимальну температуру і віджим, запустивши прання без білизни на 2-3 години. Після завершення процедури залишається лише витерти барабан насухо та очистити гумові ущільнювачі.

Цей простий і доступний метод очищення пральної машини допоможе ефективно позбутися вапняного нальоту та забруднень без використання дорогих хімічних засобів. Застосовуючи звичайні інгредієнти, такі як лимонна кислота, оцет і сода, ваша техніка стане чистою й працюватиме як нова, що заощадить ваш час та кошти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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