Як позбутися конденсату на вікнах за ніч — простий спосіб

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Конденсат на вікнах — поширена проблема в холодну пору року. Через надмірну вологість скло вкривається краплями води, а згодом це може призвести до появи цвілі. Виявляється, зменшити кількість конденсату можна за допомогою звичайної кухонної солі.

Про простий домашній спосіб боротьби із запотіванням вікон пише британське видання Express.

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Конденсат утворюється, коли тепле вологе повітря контактує з холодною поверхнею скла. Найчастіше це відбувається у спальнях, кухнях і ванних кімнатах, де рівень вологості підвищується через приготування їжі, водні процедури, сушіння білизни та навіть дихання.

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Якщо волога постійно накопичується на вікнах, з часом можуть з’явитися цвіль, сирі плями та пошкодження дерев’яних рам або фарби.

Як прибрати конденсат на вікнах за допомогою солі

Автор матеріалу вирішив перевірити популярний домашній метод, який не потребує спеціальних засобів. Для експерименту він придбав звичайну кухонну сіль, насипав її в невелику миску та залишив на підвіконні на ніч.

Уже наступного ранку результат виявився помітним: скло залишилося майже сухим, хоча раніше регулярно вкривалося краплями води. Водночас сама сіль стала вологою.

Після цього автор почав залишати миску на підвіконні щовечора, замінюючи її вміст кожні кілька днів. За його спостереженнями, кількість конденсату суттєво зменшилася.

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Чому сіль допомагає боротися з вологою

Секрет цього способу полягає у здатності солі поглинати вологу з навколишнього середовища. Завдяки цьому вона може частково виконувати функцію простого домашнього осушувача.

Для використання методу достатньо насипати сіль у невелику миску або тарілку та поставити її біля вікна. Автор експерименту радить обирати звичайну кухонну сіль.

Якщо з часом кристали починають злипатися або стають вологими, вміст миски варто замінити. Залежно від вологості у приміщенні робити це може знадобитися кожні кілька днів або раз на тиждень.

Такий спосіб можна спробувати не лише у спальні, а й на кухні чи у ванній кімнаті.

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Водночас сіль не гарантує повного усунення конденсату. Її ефективність залежить від умов у приміщенні, а невелика миска не замінить належної вентиляції чи осушувача повітря. Проте, за досвідом автора, цей бюджетний метод може допомогти зменшити запотівання скла.

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