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Як прибрати неприємний запах з взуття в домашніх умовах: знадобиться один копійчаний засіб
Цей бюджетний засіб від неприємного запаху з взуття працює краще за магазинні дезодоранти і ще й не залишає слідів на тканині.
Влітку можна стикнутися з такою неприємною проблемою, як запах з взуття. Він з’являється навіть, якщо пара нова і ви дотримуєтесь правильної гігієни ніг. У “Сніданок з 1+1” поділилися простим і бюджетним засобом, який допоможе позбутися запаху з взуття за кільках хвилин.
Часто неприємний запах у взутті з’являється через накопичення вологи і бактерій. Інколи навіть спеціальні дезодоранти не дають ефективного результату. Але не варто хвилюватися, адже звичайний перекис водню, який є в кожній аптечці, вам допоможе.
Запам’ятайте прості дії:
змочіть у перекисі водню ватний диск;
протріть всю внутрішню поверхню взуття;
залишіть взуття сохнути природнім шляхом.
Якщо запах вже дуже сильний та стійкий, краще покласти змочені у перекисі ватні диски і залишити їх на кілька годин. Перекис водню допоможе побороти бактерії, які є причиною появи запаху, а також не залишають слідів на тканині.