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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Як прибрати неприємний запах з взуття в домашніх умовах: знадобиться один копійчаний засіб

Цей бюджетний засіб від неприємного запаху з взуття працює краще за магазинні дезодоранти і ще й не залишає слідів на тканині.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як швидко прибрати неприємний запах взуття

Як швидко прибрати неприємний запах взуття / © Pixabay

Влітку можна стикнутися з такою неприємною проблемою, як запах з взуття. Він з’являється навіть, якщо пара нова і ви дотримуєтесь правильної гігієни ніг. У “Сніданок з 1+1” поділилися простим і бюджетним засобом, який допоможе позбутися запаху з взуття за кільках хвилин.

Часто неприємний запах у взутті з’являється через накопичення вологи і бактерій. Інколи навіть спеціальні дезодоранти не дають ефективного результату. Але не варто хвилюватися, адже звичайний перекис водню, який є в кожній аптечці, вам допоможе.

Запам’ятайте прості дії:

  • змочіть у перекисі водню ватний диск;

  • протріть всю внутрішню поверхню взуття;

  • залишіть взуття сохнути природнім шляхом.

Якщо запах вже дуже сильний та стійкий, краще покласти змочені у перекисі ватні диски і залишити їх на кілька годин. Перекис водню допоможе побороти бактерії, які є причиною появи запаху, а також не залишають слідів на тканині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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