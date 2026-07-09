Як прибрати подряпини на ламінаті без заміни покриття: три прості способи

Ламінат

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Здебільшого замінювати підлогове покриття через дрібні дефекти не потрібно. Можна зробити майже непомітними за допомогою простих засобів.

Про це йдеться у матеріалі southernliving.

Експерти розповіли, як відновити зовнішній вигляд ламінату залежно від глибини пошкодження.

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Чому ламінат не можна шліфувати

На відміну від натуральної дерев’яної підлоги, ламінат не підходить для шліфування та повторного покриття лаком. Його верхній шар — це тонке декоративне покриття із захисною плівкою, яка імітує текстуру дерева.

Якщо сточити цей шар, можна пошкодити основу матеріалу, а дефект стане ще помітнішим.

Як прибрати поверхневі подряпини

Найлегші потертості та неглибокі подряпини часто можна усунути без спеціальних засобів.

Спочатку підлогу рекомендують ретельно пропилососити, щоб прибрати пил і дрібне сміття, яке могло потрапити в подряпину. Потім пошкоджену ділянку варто акуратно відполірувати сухою серветкою з мікрофібри.

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Якщо залишилися темні сліди від взуття або меблів, їх можна спробувати стерти звичайною білою канцелярською гумкою.

Після цього бажано скористатися спеціальним засобом для догляду за ламінатом — він допоможе вирівняти блиск покриття й зробить дрібні подряпини менш помітними.

Важливо: не використовуйте меламінові губки («чарівні гумки»). Вони можуть змінити блиск поверхні або пошкодити захисний шар ламінату.

Що робити, якщо подряпина стала білою

Глибші пошкодження нерідко залишають світлу або білу смугу, яку вже не приховає звичайне полірування.

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У такому випадку можна скористатися спеціальним маркером або олівцем для реставрації меблів і ламінату. Такі засоби продаються в будівельних магазинах і випускаються у різних відтінках.

Фахівці радять купувати одразу кілька близьких кольорів — світліший і темніший. Так буде легше підібрати тон, максимально схожий на покриття.

Якщо колір не підійшов, свіже чорнило можна обережно прибрати тканиною, змоченою ізопропіловим спиртом.

Як відремонтувати глибокі подряпини

Якщо на ламінаті з’явилися глибокі подряпини або відколи, допоможуть шпаклівка для дерева або спеціальний восковий олівець.

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Шпаклівку наносять пластиковим шпателем, заповнюючи пошкодження та прибираючи надлишки. Восковий олівець просто втирають у подряпину, доки її поверхня не зрівняється з підлогою.

Шпаклівка зазвичай служить довше, оскільки після висихання твердне, тоді як віск із часом може потребувати повторного нанесення.

Як подовжити термін служби ламінату

Своєчасний ремонт подряпин допомагає не лише покращити зовнішній вигляд підлоги, а й захистити її від подальшого руйнування. Якщо усувати пошкодження одразу після їх появи, ламінат може прослужити ще кілька років без необхідності повної заміни.

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