Як прибрати слайм, який приліпився до меблів / © Фото з відкритих джерел

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Виявляється, позбутися цієї неприємності можна дуже швидко — всього за кілька хвилин. І для цього не знадобляться ні дорогі препарати, ні спеціальні чистильні засоби. Усе, що потрібно, вже є під рукою — просто на кухні.

Звичайний столовий оцет стає справжнім рятівником: його кислота делікатно розщеплює липкий наліт, не залишаючи пошкоджень на поверхні.

Просто змочіть ватний диск у звичайному оцті й прикладіть до плями. Через кілька хвилин залишиться лише м’яко витерти місце — і від сліду не залишиться й сліду.

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Цей метод підходить майже для всіх типів тканин і покриттів. Навіть ніжна оббивка залишиться неушкодженою, якщо не терти надто енергійно.

Оцет працює делікатно: не залишає плям, смуг і різкого запаху. А щоб остаточно переконатися в чистоті, можна пройтися вологою серветкою після очищення.

Цей спосіб ефективний навіть проти засохлих залишків слайму — просто повторіть процедуру і трохи збільште час дії.

Батьки будуть у захваті: більше не потрібно витрачати години на відтирання, псувати речі або ховати їх у шафу.

Слайми більше не наводять жах на меблі. Діти можуть бавитися досхочу, а дорослі — видихнути з полегшенням, знаючи, що просте рішення завжди поруч.

Перед тим як застосовувати метод повністю, краще спершу перевірити його на маленькій ділянці — так ви будете впевнені, що все спрацює як треба. А результат вас приємно здивує!

Тепер не потрібно витрачати багато часу на прибирання після дитячих експериментів — уся процедура займе лічені хвилини. Але не забувайте: оцет слід зберігати подалі від дитячих рук.