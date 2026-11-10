Як прибрати запах домашніх тварин у квартирі: десять методів, які радять експерти

Як позбутися запаху тварин у квартирі / © pexels.com

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Щоб повернути оселі свіжість, варто звернути увагу на догляд за улюбленцем, правильне прання текстилю та очищення місць, де тварина проводить найбільше часу.

Фахівці з прибирання радять діяти комплексно: видаляти забруднення відразу після появи, регулярно чистити меблі й аксесуари тварин та використовувати спеціальні засоби для стійких плям. Ось 10 способів, які допоможуть позбутися неприємного запаху в будинку.

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Регулярно купайте та вичісуйте тварину

Шерсть, лупа, шкірні виділення та бруд, який собака приносить із прогулянки, можуть накопичуватися на меблях і підлозі. Регулярне вичісування допомагає зменшити кількість шерсті й лупи в оселі, а купання за потреби видаляє забруднення з шерсті та шкіри.

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Частота купання залежить від виду тварини, стану її шкіри, довжини шерсті та рекомендацій ветеринара. Собаку після прогулянки під дощем варто ретельно висушити, перш ніж дозволяти їй лягати на диван або ліжко.

Якщо тварина має різкий неприємний запах навіть після купання, причиною можуть бути проблеми зі шкірою, вухами або зубами. У такому разі краще звернутися до ветеринара, а не намагатися усунути запах частішим миттям.

Одразу прибирайте забруднення

Плями сечі, блювоти або інших біологічних забруднень потрібно прибирати якомога швидше. Що довше рідина залишається на поверхні, то більше часу має для проникнення у волокна тканини, наповнювач дивана або основу килима.

Якщо тварина залишила калюжу на килимі чи м’яких меблях, спочатку промокніть її сухими паперовими рушниками або чистою тканиною. Рухайтеся від країв плями до середини, щоб не збільшувати площу забруднення. Не тріть поверхню: так рідина може проникнути глибше.

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Після цього обробіть ділянку засобом, який підходить для конкретного матеріалу та типу забруднення. Якщо місце старе або ви не можете знайти джерело запаху, може допомогти ультрафіолетовий ліхтар для виявлення деяких висохлих плям сечі.

Мийте миски, іграшки та нашийники

Запах у квартирі може зберігатися навіть тоді, коли підлога й меблі здаються чистими. Його джерелом іноді стають миски для їжі та води, нашийники, повідці, іграшки й переноски.

На цих предметах накопичуються залишки їжі, слина, шерсть і бруд. Миски потрібно мити регулярно, а іграшки та аксесуари очищати відповідно до матеріалу й інструкцій виробника.

Текстильні іграшки та нашийники, які можна прати, варто періодично прати й повністю висушувати. Для предметів, що контактують із їжею або водою, використовуйте безпечні засоби та ретельно змивайте їх залишки.

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Використовуйте ензимний засіб для килимів

Якщо після звичайного прибирання килим усе ще пахне сечею, спробуйте спеціальний ензимний очищувач для плям і запахів домашніх тварин.

Такі засоби містять ферменти, які допомагають розщеплювати органічні сполуки, що спричиняють запах. Вони можуть бути ефективнішими за звичайні ароматизовані мийні засоби, особливо якщо забруднення проникло у волокна килима.

Перед використанням перевірте очищувач на непомітній ділянці. Дотримуйтеся інструкції щодо кількості засобу, часу витримки та способу видалення залишків. Якщо пляма проникла в підкладку килима, поверхневої обробки може бути недостатньо.

Не застосовуйте пароочисник до плям сечі без перевірки рекомендацій виробника килима та засобу: висока температура може закріпити запах у деяких матеріалах.

Очищуйте пральну машину

Якщо після прання пледи й лежанки пахнуть затхлістю, перевірте саму пральну машину. У барабані, ущільнювачі дверцят і фільтрі можуть накопичуватися шерсть, залишки мийного засобу та волога.

Після прання речей тварини очищуйте фільтр відповідно до інструкції виробника, протирайте гумовий ущільнювач і залишайте дверцята відчиненими для просушування, якщо це дозволяє конструкція машини.

Періодично запускайте цикл очищення барабана зі спеціальним засобом. Не додавайте оцет або інші домашні засоби до пральної машини без перевірки рекомендацій виробника.

Протирайте стіни та плінтуси

Шерсть і пил можуть накопичуватися вздовж плінтусів, у кутах і на стінах біля місць, де тварина часто лежить. Якщо собака або кіт регулярно відпочиває біля одного й того самого кута, ці ділянки варто включити до звичайного прибирання.

Протріть поверхні засобом, який підходить для їхнього покриття. Для миття пофарбованих стін спочатку перевірте розчин на непомітній ділянці, щоб не пошкодити фарбу.

Особливу увагу приділіть зонам біля лежанки, дверей, мисок і дивана. Саме там часто накопичуються шерсть і бруд, які підтримують неприємний запах.

Спробуйте розчин білого оцту

Білий оцет, розведений водою, іноді допомагає усунути легкі запахи та очистити окремі поверхні. Для початку можна змішати воду й оцет у рівних пропорціях, але спочатку перевірте, чи підходить такий розчин для конкретного матеріалу.

Нанесіть невелику кількість на забруднену ділянку за допомогою тканини або розпилювача, якщо це дозволяє виробник поверхні. Залиште на кілька хвилин, якщо матеріал витримує таку обробку, а потім промокніть чистою тканиною.

Оцет не підходить для всіх поверхонь: він може пошкодити натуральний камінь, деякі види покриттів і делікатні тканини. Не використовуйте його замість ензимного очищувача для стійких плям сечі, якщо запах не зникає.

Важливо: ніколи не змішуйте оцет із хлорвмісними засобами. Таке поєднання може спричинити виділення небезпечного газу.

Використовуйте харчову соду для поглинання запахів

Харчова сода може допомогти зменшити легкі запахи на деяких килимах і тканинних поверхнях. Якщо матеріал дозволяє сухе чищення содою, рівномірно розподіліть невелику кількість по сухій поверхні, залиште на кілька годин, а потім ретельно пропилососьте.

Якщо пляма свіжа, спочатку промокніть рідину рушниками. Соду не варто насипати на мокру поверхню, якщо її важко буде повністю видалити.

Перед обробкою перевірте реакцію матеріалу на непомітній ділянці. Не залишайте соду там, де тварина може її злизати або вдихнути. Також переконайтеся, що пилосос може безпечно прибрати порошок.

Сода допомагає з легкими запахами, але не замінює глибоке очищення, якщо сеча проникла в наповнювач меблів або підкладку килима.

Розгляньте придбання пароочисника

Компактний пароочисник для оббивки може бути корисним для регулярного очищення меблів, матраців і текстильних поверхонь. Він допомагає видаляти бруд, але результат залежить від типу тканини, конструкції пристрою та характеру забруднення.

Перед використанням перевірте інструкції виробника меблів. Не кожна оббивка витримує високу температуру й вологу, а надлишок води може пошкодити наповнювач або спричинити появу затхлого запаху.

Якщо проблема пов’язана із сечею, спочатку з’ясуйте, чи можна використовувати пароочисник для цього типу забруднення. У деяких випадках нагрівання здатне закріпити запах, тому краще застосувати спеціальний засіб для видалення плям і запахів тварин.

Зверніться до професійної клінінгової служби

Якщо запах повертається після кількох спроб прибирання, джерело може бути глибоко всередині килима, дивана, матраца або підлогового покриття.

Професійне очищення доцільне, коли забруднення проникло в наповнювач меблів, підкладку килима або інші пористі матеріали. Фахівці можуть визначити потрібний метод обробки та використати обладнання для глибокого очищення.

Перед замовленням послуги повідомте клінінгову службу, що саме спричинило запах, як давно з’явилася пляма та які засоби ви вже застосовували. Це допоможе підібрати відповідний спосіб очищення.

Як запобігти появі запаху домашніх тварин

Щоб запах не повертався, дотримуйтеся кількох простих правил:

Регулярно пилососьте килими, м’які меблі та місця, де відпочиває тварина. Періть лежанки, пледи й знімні чохли відповідно до інструкцій виробника. Провітрюйте кімнати, коли це дозволяють погодні умови. Прибирайте плями сечі та інші забруднення відразу після появи. Мийте миски, очищуйте іграшки й періодично періть нашийники та повідці. Підтримуйте чистоту лотка, якщо в домі живе кіт. Вичісуйте тварину та дотримуйтеся рекомендацій ветеринара щодо купання.

Використовуйте очищувач повітря з HEPA-фільтром для зменшення кількості шерсті й алергенних частинок. Для боротьби з деякими газоподібними запахами корисним може бути додатковий фільтр з активованим вугіллям.

Якщо запах залишається навіть після ретельного прибирання, перевірте важкодоступні ділянки та старі плями. Маскування аромадифузорами й освіжувачами повітря не усуває джерело забруднення.

FAQ

Як прибрати запах собаки в квартирі?

Спочатку виперіть лежанку, пледи й чохли, пропилососьте диван і килими, очистьте миски та іграшки. Плями сечі обробіть ензимним засобом, призначеним для видалення запахів домашніх тварин. Регулярно провітрюйте приміщення й ретельно висушуйте шерсть собаки після купання або прогулянки під дощем. Якщо різкий запах швидко повертається, варто перевірити стан шкіри, вух і зубів тварини у ветеринара.

Як прибрати запах кота в будинку?

Регулярно очищуйте котячий лоток, прибирайте забруднений наповнювач і мийте сам лоток відповідно до рекомендацій виробника. Якщо кіт помочився на диван або килим, промокніть рідину й обробіть місце ензимним очищувачем для котячої сечі. Виперіть текстиль, який контактував із забрудненням, і перевірте, чи не проникла рідина в наповнювач меблів. Не використовуйте ароматизатори замість очищення, а побутову хімію та ефірні олії тримайте поза доступом кота.

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